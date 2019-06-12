iOS 13 Konum Gizliliğine Yenilik Getiriyor
Apple, iOS 13 ile gelen yeniliklerin arasında kullanıcıların gizlilik endişelerini dindirecek türden bir özelliği tanıttı.
- Doğan Kürşat Aktaş
Apple, iOS 13'te gizlilik konusunda büyük geliştirmeler yapmayı planlıyor ve artık kullanıcı izin verdikten sonra uygulamalar tarafından toplanan veriler de bu kapsamın dışında kalmayacak. 9to5Mac ve diğer haber kaynaklarının ulaştığı beta test cihazlarında karşılaşılan bulgulara göre iOS'in yaklaşmakta olan yeni sürümü ve iPadOS, zaman zaman konumunuzu takip eden bir uygulamanın edindiği konum bilgilerini bir panel üzerinde göstererek bu uygulama için sahip olduğunuz konum paylaşım seviyesini korumak isteyip istemediğinizi soracak.
Ayrıca söz konusu uygulamanın neden bu izleme verisine ihtiyaç duyduğuna dair bir açıklama da size sunulacak. Size sunulan açıklamadan rahatsızlık duyuyorsanız, uygulamanın konum verilerinize olan erişimini sınırlayabilirsiniz.
Bu bildirimler Apple'ın diğer platformlarında görünmüyor. Ancak bunun çeşitli nedenleri var. macOS ve tvOS işletim sistemleri konum takibi fonksiyonuna sahip değil ve watchOS ise bu fonksiyona ihtiyaç duymuyor.
Olasılıklar bu durumun kullanım alışkanlıklarınızı etkilemeyeceği fikrini ortaya koyuyor, zira muhtemelen bir uygulamanın nerede olduğunuzu takip ettiğini biliyor olmanız daha olası. Ancak bu tedbir, App Store uygulamalarını etkilerini göz önünde bulundurmadan indirdikten sonra çalıştırdığınız durumlarda yararlı olabilir ve bir uygulamanın seyahatlerinizin bir kaydını oluşturduğunu fark etmeden kullanmanın önüne geçebilirsiniz. Apple'ın konum hizmetleri hakkında sunduğu uygulamalar, sizi bilinçli bir seçim yapmaya yönlendirebilir. Ve bu durum, konumunuzu keyfi bir şekilde veya belirli çıkarlar için toplayan şüpheli geliştiricilerini caydıracak bir hamle niteliğinde olabilir.
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