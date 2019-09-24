iOS 13'te Kredi Kartı Sızdıran Sorun
iOS 13'te keşfedilen bir güvenlik açığı, kredi kartı bilgilerinin yabancılara görünmesine yol açabiliyor!
Sistem çapında koyu mod gibi memnuniyetle karşılanan yeniliklerle gelen iOS 13'te ciddi bir güvenlik açığının da bulunduğu anlaşıldı. Reddit'teki iki kullanıcının söylediklerine göre sorun, hesabınıza bir kredi kartı eklediğinizde ortaya çıkıyor.
Keşfe göre kredi kartı ekledikten sonra bilgilere tekrar bakıldığında, bilgilerin kullanıcının kendisine değil bir yabancıya ait olduğu gözleniyor. Kaydedilen bilgiler arasında isim, fatura adresi ve yabancı kişinin kredi kartının son dört hanesi bulunuyor. Reddit kullanıcısı createdbyeric sorunu keşfettikten sonra Apple'a başvurduğunu ve firmanın hızla harekete geçtiğini söylüyor.
Sorunla ilgili bir açıklama henüz yapılmasa da, iOS 13.1 güncellemesiyle onarılmasını umuyoruz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın