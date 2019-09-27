iOS 13'te Üçüncü Parti Klavye Uyarısı
Apple'ın yaptığı uyarı, şimdilik iPhone'un kendi sanal klavyesini kullanmanızda fayda olduğunu söylüyor!
iOS 13'e güncellediğiniz bir iPhone'da veya iPad'de bir üçüncü parti klavye kullanmayı düşünüyorsanız, Apple'ın uyarısını gördükten sonra tekrar düşünmek isteyeceksiniz.
Firmanın paylaştığı kısa açıklama, şöyle:
"iOS'taki üçüncü parti klavye uzantıları, harici servislere erişmeden tamamen bağımsız çalışacak şekilde tasarlanabilir veya ağ erişimi yoluyla ek özellikler sağlamak için "tam erişim" talep edebilirler. Apple, iOS 13 ve iPadOS'ta, bu erişimi onaylamadıysanız bile klavye uzantılarına tam erişim izni verilmesine neden olabilecek bir hata keşfetti."
iOS'un son sürümünde üçüncü parti klavyeler, bağımsız modda veya tam erişim ile çalışabiliyorlar. Tam erişim sağlamanız durumunda klavye, diğer uygulamalarla etkileşime girebiliyor ve internete örneğin yazım denetimi gibi işlevler için bağlanabiliyor. Ancak tam erişim modu, klavye geliştiricisinin tuş basışlarını yakalayıp, örneğin parolalarınızı ele geçirmesine izin verebiliyor.
Apple'ın keşfettiği sorun, siz tam erişim izni vermeseniz bile klavyenin bu erişim seviyesine ulaşabilmesi. Firma, bu güvenlik açığının bir sonraki yamayla çözüleceğini söylüyor.
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