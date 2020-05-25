iOS 13'te Uygulamaların Kapanması Sorunu Yaşıyorsanız, Yalnız Değilsiniz

Birkaç gün önce yayınlanan iOS 13.5 ile ilgili olduğu düşünülen bir sorun, bazı uygulamaların açılmasına engel olabiliyor. Sorunu yaşayanlar, şu hata mesajıyla karşılaşıyorlar: "Bu uygulama artık sizinle paylaşılmıyor. Kullanmak için App Store'dan satın almalısınız."
9to5Mac'e göre sorun, çok sayıda kullanıcıyı etkiliyor ancak tüm iPhone kullanıcılarının ne kadarını etkilediği bilinmiyor. Apple'dan sorunla ilgili bir açıklama henüz gelmedi, ancak bazı söylentilere göre sorunun kaynağı iCloud sunucularındaki bir hata. Eğer bu doğruysa Apple, telefonlara yeni bir yazılım güncellemesi göndermeden sorunu çözebilir.
Tahminlere göre sorun, iCloud Aile Paylaşımı hizmetinde bulunuyor. Aynı hatayı siz de görüyorsanız, söz konusu uygulamayı kaldırıp tekrar yüklemeyi deneyebilirsiniz. Bu şekilde sorunu çözebildiğiniz ve uygulamayı açabildiğiniz belirtiliyor.
Sorun rastgele yaşandığından, bazı kullanıcılar için ciddi bir sıkıntıya dönüşmüş olabilir. Bu yüzden Apple'ın hızla harekete geçip, sorunu onarmasını bekleyebiliriz.
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