iOS 13 ve iPadOS Tanıtıldı, İşte Tüm Yenilikleri
Henüz tanıtılan iOS 13 ve günün sürprizi iPadOS hangi yenilik ve değişikliklerle geliyor?
Apple'ın beklenen geliştirici etkinliği WWDC 2019'da beklendiği gibi iOS 13 ile tanıştık. Bunun yanında iPad'e özel iPadOS'un tanıtılması ve böylece iOS'un ikiye ayrılması, etkinliğin belki de en önemli sürpriziydi.
iOS 13, uzun zamandır beklenen koyu mod, performans geliştirmeleri ve birçok değişiklikle geliyor. Önce iOS 13'ün öne çıkan yeniliklerinden bahsedeceğiz.
Daha İyi Performans
Apple'a göre Face ID, artık kilidi yüzde 30 daha hızlı açıyor. Uygulamalar ise iOS 13'te iki kat daha hızlı açılıyor.
iOS güncellemelerinin cihazları yavaşlatabildiğini biliyoruz. Bu iddiaların gerçek olup olmadığını iOS 13 yayınlandığında göreceğiz.
Koyu Mod
En çok beklenen işlevlerden biri olan Koyu Mod (Dark Mode), Apple'ın kendi uygulamalarının tamamında destekleniyor. Uyarılar ve bildirimler bile Koyu Mod ile koyulaşıyor.
Çizerek Yazma
Apple'ın varsayılan klavyesi artık parmağınızı tuşlar üzerinde gezdirerek yazmanıza izin veriyor. SwiftKey, Swype ve Gboard'da olduğu gibi. Büyük bir yenilik olmasa da, Apple'ın zamana yetişmiş olması güzel.
Reminders Uygulaması
iOS 13 için baştan aşağı yenilenen uygulama, görevlerinizi "Bugün", "Planlanmış", "Bayraklı" ve "Tümü" seçenekleriyle filtrelemenize izin veriyor. Görünümü de yenilenen uygulama, yapay zeka yardımıyla hatırlatmaların ne zaman olacağını tahmin edebiliyor.
Gizlilik
Tanıtımın önemli bir bölümü, şaşırtıcı olmayan bir şekilde gizliliğe ayrıldı. Apple'ın yeni "Apple ile oturum aç" işlevi, Face ID'yi kullanarak hizmetlere oturum açmaya izin verecek. Bu sırada herhangi bir kişisel bilginiz, eposta adresiniz bile karşı tarafa ulaşmayacak. Bunun için otomatik olarak geçici eposta adresleri oluşturulacak.
Yeni Fotoğraf ve Video Düzenleme Araçları
iOS'taki fotoğraf düzenleme arayüzü düzenlenirken artık videoları da düzenleyebiliyorsunuz. Parlaklık, vurgulamalar, gölgeler, kontrast, doygunluk, beyaz dengesi, netlik ve gürültü azaltma gibi değerler üzerinde değişiklik yapmanız mümkün. Videoları nihayet cihazınızda döndürmeniz artık mümkün.
Arayüzü yenilenen Photos uygulaması, makine öğrenimi yardımıyla birbirinin kopyası resimleri bulmanızı ve ekran görüntüleri gibi kareleri ortadan kaldırmanızı sağlıyor.
Find My
Find My Friends ve Find My iPhone uygulamaları, Find My adındaki tek bir uygulamada birleşiyor. Yeni uygulama, güvenli bir Bluetooth beacon yollayarak çevrimdışı cihazları da bulabiliyor.
Harici Depolama
iOS artık SD kartlardan ve USB flaş sürücülerden dosya alıp, Files uygulamasına aktarabiliyor.
iOS 13, iPhone 6S ve sonrasındaki iPhone'lar için sunulacak. Geliştirici sürümü, bugünden itibaren yayınlanırken herkese açık beta sürümü, bu ayın ilerleyen günlerinde yayınlanacak.
iPadOS
iOS'un ikiye bölünmesiyle ortaya çıkan iPadOS, özellikle iPad Pro'nun ciddi biçimde ihtiyaç duyduğu geliştirmeleri iPad'e getiriyor.
iPadOS, iPad'in geniş ekranını daha verimli kullanıyor ve çoklu görevi devreye sokuyor. Giriş ekranı artık daha sıkı bir düzene sahip ve parmağınızı soldan kaydırarak widget'ları görebiliyorsunuz. Uygulamalar arasında hızlı geçiş için ayrı bir düğme bulunuyor.
Geliştirilen çoklu pencere modu, aynı uygulamanın kopyalarını aynı ekranda kullanmanıza izin veriyor. Bu alanlar uygulama yöneticisinde depolanıyor, böylece uygulama çiftleri arasında da geçiş yapabiliyorsunuz.
Files uygulamasında da önemli geliştirmeler var. iPad Pro'daki USB Type-C portuyla harici depolama cihazlarını bağlayabiliyorsunuz.
iCloud Drive, diğer kullanıcılarla dosya paylaşmanıza izin veriyor. Bununla da kalmayan uygulama, iPad'den SMB dosya paylaşım sunucularına bağlanmanıza olanak tanıyor.
Geliştirilen Apple Pencil desteği sayesinde çizim araçlarını ekran üzerinde taşıyabiliyorsunuz. Geliştiricilere sunulan PencilKit API sayesinde üçüncü parti uygulamalar, bu araçlardan faydalanabiliyor. Kalemi köşeden içeri çekerek çizim moduna hemen geçebiliyorsunuz.
Kesme, kopyalama ve yapıştırma eylemleri için yeni kısayollar bulunuyor. Üç parmağınızla çimdikleme hareketi yaparak seçili metni kopyalayabiliyor, aynısını hızla tekrar yaparak kesebiliyorsunuz. Üç parmağınızı açarak metni istediğiniz yere yapıştırabiliyorsunuz.
Son olarak Apple, ekranın yarısını kaplamayan, yüzer klavyeyi de duyurdu. Bu sayede klavyeyi örneğin sağ alt köşeye yaslayıp, bir elinizle iPad'i tutarken, diğeriyle yazı yazabiliyorsunuz.
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