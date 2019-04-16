iOS 13'te İşte Bunlar Olabilir!
Henüz iOS 13 tanıtımına aylar var. Ama gelen iddialar, yeni iOS'ta hangi yeniliklerin olacağı konusunda önemli ipuçları veriyor.
iOS 13'ün Apple tarafından tanıtılması, muhtemelen Haziran ayında düzenlenecek olan geliştirici konferasında gerçekleşecek. O zamana kadar Apple'dan, iOS 13 konusunda pek bir bilgi gelmesini beklemiyoruz. Ama bu durum, yeni sızıntı ve iddiaların ortaya çıkması için engel değil.
9to5mac tarafından yayınlanan bir haberde, iOS 13'ün en büyük yeniliğinin uzun zamandır beklenen Karanlık Mod (Dark Mode) olacağı söyleniyor. Açık renkli ekranları koyu hale getiren bu mod, şu an Android ve Windows tarafından destekleniyor. Apple'ın da, nihayet karanlık modu iOS'a taşıması kimse için sürpriz olmayacaktır.
Aynı habere göre, bir diğer yenilik, "geri alma" işlemi için yeni bir el hareketi: Ekrana üç parmakla dokunmak ve sağa veya sola doğru kaydırmak, yapılan bir işlemi geri ya da ileri almanıza imkan tanıyacak. Ancak bunun nasıl çalışacağını kestirmek şu an için biraz zor.
9to5mac, bazı küçük yeniliklerden de bahsediyor: Yenilenmiş bir ses çubuğu, Safari ve Posta uygulamalarında yapılacak geliştirmeler, iPad üzerinde kullanılan bazı uygulamaların kart şeklinde, birden fazla pencerede çalışabilmesi.
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