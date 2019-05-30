iOS 13'ün Koyu Modu Böyle Görünüyor
iOS 13'ün ilk beta sürümüyle gelecek olan beklenen yeni özelliği, bir sızıntı sayesinde şimdiden göründü!
iOS 13'ün önümüzdeki hafta gelecek beta sürümündeki Koyu Mod (Dark Mode) ekranınızı nasıl karartacak? Sızan ekran görüntüleri bunu şimdiden gösterdi.
9to5Mac'in paylaştığı ekran görüntüsünde beyaz Apple Music arayüzünün siyaha büründüğünü görüyoruz. Koyu moda geçmek ise Kontrol Merkezi'ndeki bir düğmeye dokunmak kadar kolay. Koyu gri renklerin ağırlıkta olduğu koyu mod, özellikle gece gözlerinizi kamaşmadan, telefonu rahatça kullanmanıza izin veriyor. iPhone XS Max gibi OLED ekranlı telefonlar, koyu mod sayesinde pilden de bir miktar tasarruf edebilecek.
Bu arada yeni Reminders uygulaması da ilk defa kendini gösterdi. iOS 13'ün yeni Reminders uygulaması, uygulamayı şu dört kategoriye ayırıyor: Bugün, Planlanmış, Bayraklı ve Tümü. Bu kategoriler, renk kodlarıyla görüntüleniyor. macOS 10.5'teki Reminders uygulamasının da aynı şekilde güncelleneceğini belirtelim.
Yeni "Find My" uygulaması ise Find My iPhone ile Find My Friends uygulamalarını birleştiriyor. Bu uygulama ile aile üyelerinizin, arkadaşlarınızın ve Apple cihazlarınızın konumunu görebiliyorsunuz.
iOS 13'ün ilk beta sürümünün 3 Haziran Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.
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