iOS 14.3 Beta Sürümünde, Apple AirTags'ı İşaret Eden İpuçları Bulundu

Hakkında çıkan birçok dedikoduya rağmen bir türlü ortaya çıkmayan Apple'ın AirTags etiketlerini ve sistemini beklemeye devam ediyoruz. iOS 14. 3 beta'da görülen yeni bir kod ise, bu yeni sistemin çok yakında tanıtılabileceğinin sinyallerini veriyor.
9to5Mac'in haberine göre, en son iPhone işletim sisteminde AirTags ile ilgili birkaç referans bulunuyor. Bunlara AirTags'ın nasıl kurulup kullanılacağını gösteren videolar ve resimler de dahil. Bir başka referans ise, "Hawkeye". Bu teknolojinin sadece AirTags ile ilgili olmadığı, diğer takip cihazlarına da destek vermek için kullanılacağı düşünülüyor.
Keşfedilen koda göre, kullanıcılar AirTags etiketlerini çantalarına, bavullarına, anahtarlıklarına takıp kaybolmamalarını sağlayabilecek. AirTag etiketleri Apple ID'lerine bağlı olarak çalışıyor ve internet bağlantısı olmasa da Bluetooth üzerinden iletişim kurabiliyor; nerede olduğunu size söyleyebiliyor. AirTags'ın iOS 14.3 betasında yer alması, yakında geleceğine işaret ediyor.
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