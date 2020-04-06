iOS 14 Duvar Kağıtları ve Kişiselleştirmeleri Göründü

iOS 14'ün yeni duvar kağıtları ve giriş ekranındaki yeni kişiselleştirme seçenekleri göründü.

iOS 14 Duvar Kağıtları ve Fazlası Göründü

Apple'ın bu seneki geliştirici etkinliği (WWDC) muhtemelen internet üzerinden yapılacak. Ancak küresel salgına rağmen iOS 14'ün zamanında, haziran ayında tanıtılması, eylül ayında kullanıma sunulması bekleniyor. Yeni gelen sızıntılar ise mobil işletim sisteminin giriş ekranına getireceği kişiselleştirme seçeneklerinden ipuçları veriyor.

iOS 14'ün kodlarında incelemeler yapan 9to5Mac'e göre Apple, giriş ekranına eklenebilecek araçları deniyor. Bu ellbette Android'deki gibi araçların iOS'a geleceğini garantilemiyor. Test edilen giriş ekranı araçlarının iPadOS'taki gibi yan panelden ibaret olmadığı, boyutlarının ve konumunun değiştirilebildiği belirtiliyor. İşlevin henüz test edildiğini ve gerçeğe dönüşmeden Apple'ın çöp kutusuna gidebileceğini söylemekte fayda var.

Twitter'daki itibarlı sızıntı hesaplarından @DongleBookPro ise iOS 14'ün elden geçirilen duvar kağıdı seçicisini ortaya çıkardı. Paylaşım, iOS 14'teki yeni duvar kağıtlarından bazılarını ve bu duvar kağıtlarının kategorilere ayrıldığını gösteriyor. Duvar kağıtlarını nasıl kullanacağınızla ilgili seçeneklerin de sayısı da artırılmış. Örneğin duvar kağıtlarını dinamik, düz veya gradyan olarak ayarlayabiliyorsunuz. Duvar kağıdını koyu modda otomatik olarak karartma seçeneğine de sahipsiniz.

Genellikle haziranın başında yapılan WWDC'nin bu sene ne zaman yapılacağına dair bir açıklama henüz yapılmadı. Etkinliğin internet üzerinden nasıl gerçekleştirileceği de bilinmiyor.

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