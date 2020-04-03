Koronavirüse yakalanan ünlüler kimler? İşte testi pozitif olan ünlüler

Çin'de başlayan ve bütün ülkeyi saran yeni tip Koronavirüs ünlülere de sıçradı. Siyasetten spora, eğlence dünyasından sanat camiasına birçok kişinin test sonucu pozitif çıktı. Koronavirüse yakalanan ünlüleri sizler için derledik...

Corona virüs testi pozitif olan ünlüler!

Çin'in Wuhan kentinden yayılmaya başlayan Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almış durumda.Bir çok ülkede vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrılar yapılıyor. Ünlü isimlerden de Korona testi pozitif çıkanlar ve karantinaya alınanlar bulunuyor. Koronavirüs testleri pozitif olan arasında siyasetçilerden, spor camiasından ve Hollywood'dan isimler yer alıyor. Koronavirüse yakalanan ünlüleri sizler için araştırdık...

KORONAVİRÜSE YAKALANAN ÜNLÜLER

ALEXINA GRAHAM

Victoria's Secret için yaptığı çalışmalarla tanınan İngiliz model Alexina Graham, corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

JOHN PRINE

ABD'de country müziğin efsanevi isimlerinden John Prine'ın koronavirüse yakalandığı ve 5 gündür yoğun bakımda olduğu açıklandı. 73 yaşındaki Prine'ın solunum cihazına bağlı olduğu belirtildi.


LEVENT DÖRTER

Şarkıcı Levent Dörter'in corona virüsü testi pozitif çıktı.

RÜŞTÜ REÇBER

Eski milli futbolcu Rüştü Reçber'in corona virüs testi pozitif çıktı.

MATT HANCOCK

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.

BORIS JOHNSON

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'da corona virüsü tespit edildi.

PRENS CHARLES

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu 71 yaşındaki Galler Prensi Charles'ın corona virüse yakalandığı duyuruldu.

FATİH TERİM

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, corona virüsüne yakalandığını açıkladı. Terim sosyal medya hesabından "Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" açıklamasını yaptı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK

Galatasaray'ın yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, geçen hafta koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. İlk testi negatif, sonraki pozitif çıkan Albayrak'ın eşi Şükran Hanım'ın da koronavirüse yakalandığını öğrenildi. Karantinaya alınan çiftin tedavisi devam ediyor.

TOM HANKS VE EŞİ RITA WILSON

Tom Hanks ve eşi Rita Wilson Avustralya gezilerindeyken Corona Virüs testlerinden pozitif çıktıklarını duyurmuştu. Ancak ikiliden güzel haber geldi ve hastaneden taburcu olduklarını açıkladı.

SOPHIE GREGOIRE TRUDEAU

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Sophie Gregoire Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

RUDY GOBERT

NBA oyuncusu Rudy Gobert'ın yaptırdığı corona virüsü testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Oyuncu röportaj yaptığı mikrofonları elleyerek corona virüsü ile dalga geçmişti.

DANIELE RUGANI

Juventus F.C. futbol oyuncusu Daniele Rugani, Mart'ın ortasında Corona Virüs testinin pozitif olduğunu duyurdu.

MIKEL ARTETA

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta,korona virüse yakalanan isimler arasında yerini aldı.

KRISTOFER HIVJU

Game of Thrones dizisinde "Tormund" karakterini canlandıran dünyaca ünlü oyuncu Kristofer Hivju, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla üzerinde yapılan yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

NADINE DORRIES

İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries'in, yapılan testler sonucunda yeni tip koronavirüse yakalandığı bildirildi.

IDRIS ELBA

47 yaşındaki Britanyalı ünlü oyuncu, müzisyen Idris Elba, Corona virüsü testinin pozitif çıktığını ve kendini karantina aldığını açıkladı.

HUDSON- ODOI

Chelsea, futbolcularından Callum Hudson-Odoi'nin de corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

KEVIN DURANT

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brooklyn Nets'te oynayan Kevin Durant, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

PAOLO MALDINI VE OĞLU DANIEL MALDINI

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, teknik heyette yer alan Paolo Maldini ile genç takımda oynayan oğlu Daniel Maldini'nin corona virüs testi pozitif çıktı.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Matebook D Test merkezimizde!

Teams'e geçen kazanıyor!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Xiaomi, 2019 yılını 29 milyar dolar gelirle tamamladı
Türkiye "otizme mavi ışık yak"tı, evdeyken hayata iyilik kattı!
Uzmanlar karantinada ruhsal sağlık için egzersiz öneriyor
Shantel'den yeni EP: Suda Balık
Günün En çok Okunanları
Bill Gates'ten, Corona Salgınına Karşı Ciddi Uyarılar Geldi
Telefon Satışları Son 10 Yılın En Düşük Seviyesinde
ZoneAlarm Web Secure Free Chrome Eklentisi Yayınlandı
Okuyucular İçin Kendi Haberlerini Yayınlama Şansı
Hangi Ülkelerde Coronavirüs Yok? Pek En Çok Etkilenen Ülkeler Hangileri?

 

 