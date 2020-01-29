iOS 14 Hangi Apple Cihazlarına Gelecek?

Yeni bir iddiaya göre bu sene beklenen iOS 14 güncellemesi, işte bu Apple cihazlarına gelecek!

iOS 14, iOS 13 Kullanan Cihazları Destekleyecek

iPhone'un işletim sisteminin bir sonraki sürümü iOS 14, muhtemelen 2020'nin sonunda iPhone 12 ile birlikte gelecek. Yeni bir dedikodu ise işletim sisteminin iOS 13 ile çalışan tüm telefonlarla uyumlu olacağını söylüyor.

Fransızca site iPhoneSoft'a göre iPhone 6S ve iPhone SE, uyumluluk listesinde bulunuyor. Kaynağın iddia ettiği ilginç bir bilgi ise bir sonraki iPad sistem güncellemesinin, yani iPadOS 14'ün eski tabletleri desteklemeyeceği. Yani iPad Mini 4 ve iPad Air 2'nin güncelleme tarafından desteklenmeyeceği söyleniyor. Bu tabletler, sırasıyla A8 ve A8X işlemcilerle çalışıyordu.

iPadOS 14'ün eski cihazları desteklememesi sürpriz değil. Yine de Apple, iOS 14'ün yayınlanma tarihi yaklaştığında fikrini değiştirebilir.

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