iOS Uygulamalarına Güvenlik Anahtarı Android'den

Android telefonu iOS uygulamaları için güvenlik anahtarı olarak kullanmak artık mümkün!

  • Ercan Uğurlu
iOS Uygulamalarına Güvenlik Anahtarı Android'den

Bundan birkaç ay öncesine Google, Chrome tarayıcısını kullanarak masaüstü web sitelerine ve hizmetlerine giriş yapmak için Android telefonunuzu fiziksel bir güvenlik anahtarı olarak kullanma özelliğini resmi olarak duyurmuştu. Bu özellik Bluetooth bağlantısıyla çalışıyor ve 2 cihazın oturum açmak için yan yana olmasını gerektiriyordu.

Şimdi ise Google, Android işletim sistemli telefonları, iPhone ve iPad uygulamaları ile hizmetlerine giriş yapmak için de kullanılabileceğini yeni bir duyuru ile paylaştı. Kimliğinizi doğrulamak için Chrome tarayıcı tabanlı masaüstü bağlantısından farklı olarak, iOS'taki 2 adımlı doğrulama sistemleri üzerinde de Android telefonlara bir anahtar işlevi atanabiliyor.

Android telefonlar iOS cihazlar için nasıl güvenlik anahtarı olarak kullanılıyor?

Güvenlik anahtarını ayarlamak için Android cihazınıza bir Google hesabı eklemeniz ve ardından da telefonunuzu bir güvenlik anahtarına dönüştürmek için hesabınızın web'deki 2 adımlı doğrulama ayarlarına girmeniz gerekiyor. Ardından ise iOS hesabınızda oturum açmanız ve her iki cihazda da Bluetooth'un aktifleştirilmiş olmasına dikkat etmeniz gerek. Sonrasındaysa, iOS'ta Smart Lock uygulamasını kullanarak oturum açmanız ve Android telefonunuzu kullandığınızı doğrulamanız gerekiyor.

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