iPad İçin Photoshop Sürprizi
Apple'ın "iPad varken bilgisayarı kim ne yapsın" iddiası, Adobe'dan gelen bu haberle birlikte ilk kez gerçek olmaya bu kadar yaklaşıyor!
Apple, iOS 11 ve iPad Pro'yu tanıttığından beri, güçlü tabletlerinin bir bilgisayarın yerini alabileceğini iddia ediyor. Ama yazılım tarafında bunu destekleyen gelişmeler gördüğümüzü pek söyleyemeyiz. Bir PC ile yapabileceklerimizi yapan mobil yazılımları bulmak neredeyse imkansız.
Ama bu durum, görünüşe göre yavaş yavaş değişiyor. Bloomberg'in haberine göre Adobe, PC'de yapabildiğimiz her şeyi yapmamızı sağlayacak, tam sürüm bir Photoshop'u iPad'e getirmeye hazırlanıyor. Daha da iyisi, Photoshop'u Adobe Illustrator'ın takip edecek olması.
iPad için geliştirilecek Photoshop hakkında henüz çok fazla şey bilmiyoruz; uygulamanın Ekim ayında MAX konferansında tanıtılmasını beklemek zorundayız.
Bu gelişme, Adobe'un, iPad Pro'nun eksiksiz bir Photoshp deneyimi sunacak kadar güçlü olduğuna ikna olduğunu gösteriyor. Ancak uygulamanın sadece iPad Pro'lara mı geleceği, yoksa tanıtılması beklenen yeni iPad modellerini de gelip gelmeyeceği şu an için belli değil.
Eğer diğer yazılım üreticileri de Adobe'u takip ederse, iPad gerçekten de bilgisayarların yerini almak için önemli bir adım atmış olacak. Anck iPad'in rakibi olarak görülen Microsoft Surface Pro'nun zaten bu yazılım desteğine sahip olduğunu düşünürsek, Apple'ın önünde çok uzun bir yol olduğunu rahatça görebiliriz.
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