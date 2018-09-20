iPad Pro 2018 İpuçları iOS 12.1 Beta'dan Çıktı!
Beklenen yeni iPad Pro'nun ipuçları, iOS 12.1 beta'da yapılan keşifler sayesinde gün yüzüne çıktı!
iPad Pro 2018'in önümüzdeki ay tanıtılacağına dair yeni ipuçları var. Bu seferki ipucunun kaynağı, iOS 12.1 beta.
9to5mac'e göre yeni iOS 12.1 geliştirici beta sürümünün kodları içerisinde "iPad2018fall" (Türkçe çevirsi iPad2018sonbahar) referansları bulunuyor. Apple'ın iPad'i tanıttığı etkinlikleri Ekim'de yaptığını biliyoruz. Yeni keşif, daha önce iPad Pro'nun iki ekran boyutuyla geleceğini söyleyen dedikoduları destekliyor.
iPad Pro 2018'e ait çizimler ise artık bir yıllık olan iPad Pro 10.5 2017 ve iPad Pro 12.9 2017'nin yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu açıkça gösteriyor.
iOS 12.1 kodlarında Apple'ın mevcut ve gelecek donanımlarına ait başka ipuçları da var. Bu ipuçlarından bir tanesi, Face ID'ye gelecek olan yatay tutuş desteği sayesinde iPad Pro'yu nasıl tutarsanız tutun kilidi açabileceğiniz. Bununla birlikte yatay Face ID'nin iPhone X'e gelmesini beklemeyin. Bunun için ön taraftaki sensörlerin tekrar sıralanması gerekiyor ve bu, iPhone'da şu an mümkün değil.
Son olarak iOS 12.1 kodlarında çerçevesiz iPad'e ait ipuçları ve Memoji için iCloud üzerinden eşitleme desteği de bulunuyor. iPhone'da sadece bir Memoji'ye ihtiyacınız olsa da, iPad Pro'ya Face ID ve Memoji desteği geldiğinde, bunları cihazlarınız arasında eşitlemeniz gerekecek.
iPhone XR'ın çıkışı 26 Ekim'de gerçekleşecek ve Apple'ın bu esnada iPad Pro 2018'i de göstermemesi için bir neden yok.
Zeynel A. Öztürk
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