iPad Pro 2018 İpuçları iOS 12.1 Beta'dan Çıktı!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Robotlar ve Yapay Zekâ

Savaş Makineleri

Vahşi Batı

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Kayıp Şehirler

Nostalji: 80'ler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Korsanlar

Dinozorlar