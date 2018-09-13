iPhone XR'yi Denedik, İşte İlk Yorumumuz

Yeni iPhone'ların "ucuz" modeli iPhone XR'yi kısa bir süre de olsa deneme şansı bulduk; işte ilk yorumlarımız...

iPhone XR'yi Denedik, İşte İlk Yorumumuz

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

kulağınızda patladığındada ağlamayın ucuz dediğide 699$ olmasın...

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