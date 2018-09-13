iPhone XR'yi Denedik, İşte İlk Yorumumuz
Yeni iPhone'ların "ucuz" modeli iPhone XR'yi kısa bir süre de olsa deneme şansı bulduk; işte ilk yorumlarımız...
iPhone XR, iPhone'un pahalı modellerine kıyasla daha erişilebilir olmayı amaçlıyor. Peki gerçekten bir iPhone XR'ye geçmeli misiniz? iPhone XR'nin diğer iki yeni iPhone'dan ne farkı var? Cevabı bu yazımızda bulacaksınız.
Fiyat ve Çıkış Tarihi
iPhone XR, 14 Eylül'den itibaren ön siparişe sunulacak. Yeni iPhone'ların 21 Eylül'de mağaza raflarındaki yerini alması beklense de, bu modelin biraz gecikebileceği söyleniyor.
iPhone XR'nin yurt dışı fiyatı, 749 dolar olarak açıklandı.
Tasarım
iPhone XR, "ucuz" bir telefondan bekleyeceğinizin aksine, kötü bir tasarımla gelmiyor. iPhone XS'nin yanında onun kadar çekici görünmeyebilir çünkü ekran çerçevesi daha kalın ve kenarları aynı kaliteli hisse sahip değil. Ancak arka yüz yine cam. Karşılaştırma yapmaksızın tek başına durduğunda ise geçen senenin iPhone X'i ile karıştırılabilir.
6.1 inç'lik ekran, XR'yi iPhone XS veya X'ten büyük yapıyor. Cihaz dün tanıtılan diğer iki modelden daha hantal, ancak yine de elinizde bir iPhone tuttuğunuzu hissediyorsunuz.
Tahmin ettiğiniz gibi telefonun bir kulaklık girişi bulunmuyor. 3.5mm'lik dönüştürücünün kutudan çıkarıldığı iddiaları doğruysa, kendi kulaklığınızı kullanmak için dönüştürücü almanız gerekebilir.
Kısacası "ucuz" iPhone'un ucuz bir hissi olmadığını ve XS'nin yanında hiç de fena görünmediğini söyleyelim.
Ekran
6,1 inç ekranla gelen iPhone XR, OLED yerine LCD teknolojisini kullanıyor ve daha kalın bir ekran çerçevesine sahip. Telefon HDR görüntüleri de desteklemiyor ancak renk üretimi ve genel ekran görünümü hiç fena değil. Apple'ın OLED'den önce iyi görünen LCD ekranlar ürettiğini biliyoruz, firma bu tecrübesini iPhone XR'de kullanmış.
Eski iPhone'lardan yükseltecek olanlara ekran oranının 18:9'a yakın olduğunu söyleyelim. Yani ekran, 16:9'a göre daha dar.
Kamera
iPhone XR'nin kamerası, yeni iPhone'lardakinin en zayıfı. Arka yüzünde sadece bir sensör bulunan telefon, aslında gayet iyi fotoğraflar çekebiliyor. Sadece iPhone XS'ten biraz geride olduğu söylenebilir. İkinci lens olmadığı için kayıpsız yakınlaştırma yapamıyorsunuz ancak arka plan bulanıklaştırma, sahte de olsa yapılabiliyor.
Arka planın bulanıklık seviyesini sonradan değiştirebiliyorsunuz. Firma bunu ilk yapanın kendisi olduğunu söylüyor ancak Samsung Galaxy S9'da da aynısını yapmanız mümkün.
Arkadaki 12MP'lik sensörün yanı sıra önde bir TrueDepth kamerası bulunuyor. Selfie'lerin en az geçen seneki iPhone 8'deki kadar iyi olmasını bekleyebiliriz.
Smart HDR'yi de destekleyen iPhone XR, sahnede uç noktalardaki detayları yakalıyor ve dinamik aralığı yüksek kareler oluşturuyor.
Tanıtım alanında hızla yaptığımız testlerde fotoğrafların temiz ve keskin olduğunu gördük. Ancak şu sıralar tüm telefon kameraları, belirli bir performans sunuyor.
Pil
iPhone XR'nin teknik detaylarını tam olarak bilmesek de pil ömrü, beklediğimizden iyi olabilir. A12 Bionic yonga setini taşıyan telefon muhtemelen daha az RAM ile gelecek ve daha az pil harcayacak. Cihazın ekran çözünürlüğü de muhtemelen biraz daha düşük olacak. Ancak LCD'nin OLED'e kıyasla daha çok güç tüketebildiğini biliyoruz.
iPhone XR'nin pil ömrünün ne kadar iyi olduğunu detaylı testlerimizde göreceğiz.
İlk Kararımız
Apple'ın bu seneki ucuz iPhone fikri ilginç ancak böyle bir telefonun büyük olması, onu sanki daha çok Asya piyasasına uygun hale getiriyor. Asya'da büyük ekranlar seviliyor ancak firma, batıda sorun yaşayabilir. Buna karşın iPhone XR, pahalı yönleri bir miktar kırpılmış bir iPhone XS olsa da etkileyici bir telefon ve birçok kullanıcının ilgisini çekeceğinden şüphemiz yok.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
kulağınızda patladığındada ağlamayın ucuz dediğide 699$ olmasın...