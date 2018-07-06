iPad Pro 3, Çıkışa Yaklaştı!
Yeni keşfedilen bilgiler, Apple'ın bir sonraki iPad'inin önemli bir aşamayı geçtiğini gösteriyor.
iPad Pro 3'ün sessizliği, cihazın Avrasya Ekonomi Komisyonu'ndan (EEC) geçmesiyle bozuldu. Nashville Chatter'ın keşfettiği onay işlemi, iPad Pro 3'ün birkaç ay içinde tanıtılabileceğinin bir sinyali sayılabilir.
Keşfedilen bilgiler aslında tabletin adını içermiyor; bunun yerine A1876, A1934, A1979, A2013 ve A2014 model adlarından bahsediliyor. Bu modellerin aynı cihazın türevleri olduğu düşünülüyor ancak bu da kesin değil. Bilinen şey, tüm bu cihazların iOS 11 ile çalıştığı. Burada da bir gariplik var çünkü yeni iPad'lerden önce iOS 12'nin çıkmasını bekliyoruz. Ancak tabletler henüz iOS 11'le çalışıyor olabilir.
Bu kaynağı daha önce pek duymadığımızdan, sızan bilgilere bir miktar şüpheyle bakmakta yarar var. Yine de iPad Pro 3'ün iPhone XI ile beraber Eylül'de tanıtılması bizi şaşırtmayacak.
Zeynel A. Öztürk
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