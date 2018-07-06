iPad Pro 3, Çıkışa Yaklaştı!

Yeni keşfedilen bilgiler, Apple'ın bir sonraki iPad'inin önemli bir aşamayı geçtiğini gösteriyor.

iPad Pro 3, Çıkışa Yaklaştı!

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