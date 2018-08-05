iPad Pro da Kulaklık Girişini Atacak

İddiaya göre Apple, yeni iPad Pro 2018 modelinde kulaklık girişine yer vermeyecek!

iPad Pro da Kulaklık Girişini Atacak
iPad Pro tasarım konsepti, Álvaro Pabesio

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