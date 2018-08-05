iPad Pro da Kulaklık Girişini Atacak

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Kayıp Şehirler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Korsanlar

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Dinozorlar

Nostalji: 80'ler

Vahşi Batı

Savaş Makineleri

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim