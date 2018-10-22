iPad Pro Gerçekten USB-C İle mi Gelecek?

Apple'ın Lightning yerine USB-C bağlantı noktasına sahip cihazları tanıtmaya hazırlandığı iddiası, giderek daha da güçleniyor!

iPad Pro Gerçekten USB-C İle Mi Gelecek?

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