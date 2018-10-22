iPad Pro Gerçekten USB-C İle mi Gelecek?
Apple'ın Lightning yerine USB-C bağlantı noktasına sahip cihazları tanıtmaya hazırlandığı iddiası, giderek daha da güçleniyor!
iPad Pro 2018'den pek çok şey bekliyoruz. Ancak beklemediğimiz bir şey, özel şarj cihazı hayranı Apple'ın, cihaz üzerine bir USB-C bağlantı noktası eklemesi durumu oldu. Ancak, çeşitli aksesuar üreticilerinden gelen en son kanıtlarla birlikte, bir USB-C bağlantı noktasının gerçekten bulunma olasılığı giderek artıyor.
Japon teknoloji haberleri sitesi Macotakara, Hong Kong'daki Global Sources Mobile Electronics fuarında bir dizi aksesuar üreticisi ile görüştü ve iPad Pro 2018'in bir Lightning port yerine bir USB-C portuna sahip olacağını duyurdu.
Bu USB-C'ye geçiş hakkındaki ilk kaynak değil, aynı zamanda saygın Apple analisti Ming-Chi Kuo da aynısını söylerken, başka bir kaynak iPad Pro'ya 4K harici ekranları desteklemek için bir USB-C portunun ekleneceğini duyurmuştu. Ancak bu iddiayı hala şüphe ile karşılayanlar var. Çünkü son iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR'ın tamamında Lightning portu var, bu yüzden Apple'ın tablet serisinde farklı bir port sunacak olması garip görünüyor.
Önümüzdeki iPad'lerin potansiyel boyutları da aynı sızıntı kapsamında açığa çıktı. Anlaşılan iPad Pro 10.5, 247,64 x 178,52 mm ve iPad Pro 12.9, 280.66 x 215 mm olacak. Apple'ın 30 Ekim'de bir etkinlik düzenleyeceği için, iPad Pro 2018 ürün serisine hakkında her şeyi öğrenmemize fazla da bir zamanımız kalmadığı söylenebilir.
Yavuz Alp Şimşek
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