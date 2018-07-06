iPad Pro'ya Microsoft'tan Rakip Geliyor!
Yeni iddialara ve ortaya çıkan belgelere göre Microsoft, uygun fiyatlı yeni bir Surface üzerinde çalışıyor!
Microsoft'un Surface Pro cihazları, şu anda Apple'ın iPad Pro tabletleri için rakip olarak görülüyor. 800 dolardan başlayan fiyatlarla satılan Surface Pro modellerinde, Intel'in Core işlemcileri kullanılıyor. Ancak Pro olmayan iPad'in, Microsoft tarafından gelen bir rakibi yok.
Bu durum, ortaya çıkan söylenti ve kanıtlara bakılırsa, yakında değişecek. WinFuture'ın iddiasına göre Microsoft, 400 dolarlık, bütçe dostu bir Surface üzerinde çalışıyor. Cihazın fiyatının uygun olması için, Microsoft bu kez Core işlemciler yerine, daha güçsüz olan Pentium işlemcileri kullanacak.
Henüz ortaya çıkan FCC dosyaları da, Microsoft'un yeni ve ucuz bir Surface modeli üzerinde çalıştığını doğruluyor.
Bloomberg de, yeni Surface'in varlığından emin. Hatta cihazın, Surface Pro'ların 12 inç'lik ekranları yerine, 10 inç'lik bir ekran kullanacağını da iddialarına ekliyor.
Cem Sinanoğlu
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