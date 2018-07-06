iPad Pro'ya Microsoft'tan Rakip Geliyor!

Yeni iddialara ve ortaya çıkan belgelere göre Microsoft, uygun fiyatlı yeni bir Surface üzerinde çalışıyor!

iPad Pro'ya Microsoft'tan Rakip Geliyor!

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