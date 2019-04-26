iPad'e Sonunda Beklenen Desteğe Kavuşuyor!
iPad, iOS 13 ile birlikte nihayet beklenen bu özelliğe kavuşuyor. Ama maalesef, listede tüm iPad modelleri yok!.
- Ercan Uğurlu
Apple'ın iPad Pro serisiyle dizüstü bilgisayar alternatifi olarak tercih edilememesi için karşısında önemli bir engel var ki o da kuşkusuz mouse, yani fare desteğinin iPad'lerde bulunmaması. Ancak gelen yeni bilgilere göre Apple sonunda bu duruma el atacak ve iPad'lerine fare desteğini resmi olarak getirecek. En azından iddia bu yönde...
If you missed last week's @_connectedfm, @viticci had a pretty interesting scoop that he'd been sitting on re mouse support coming to iPad as an accessibility feature. As far as I'm aware, that *is* indeed in the works. I feel like every pro user will turn that on, day one ??— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) 22 Nisan 2019
Bilgilere göre Apple, iOS 13 ile beraber iPad'lerine fare desteği sunmaya hazırlanıyor. iOS 13 güncellemesi ile ilgili detaylı bilgileri WWDC, yani haziran ayında gerçekleşecek olan Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda açıklaması beklenen Apple'ın, böylece kullanıcılara biraz daha özgürlük sunacağı düşünülüyor. Fakat Apple'ın burada yine kullanıcıları iPad Pro ile sınırlayacağı da gelen bilgiler arasında.
iPad Pro, halihazırda klavye ile beraber kullanılabiliyor. Buna bir de fare desteğinin sunulmasıyla beraber bu tabletin kullanım alanı dizüstü bilgisayara alternatif olarak genişleyebilir. Elbette bunun karşılığını ancak WWDC'de görebileceğiz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın