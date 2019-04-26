iPad'e Sonunda Beklenen Desteğe Kavuşuyor!

iPad, iOS 13 ile birlikte nihayet beklenen bu özelliğe kavuşuyor. Ama maalesef, listede tüm iPad modelleri yok!.

  • Ercan Uğurlu
iPad'e Sonunda Mouse Desteği Geliyor!

Apple'ın iPad Pro serisiyle dizüstü bilgisayar alternatifi olarak tercih edilememesi için karşısında önemli bir engel var ki o da kuşkusuz mouse, yani fare desteğinin iPad'lerde bulunmaması. Ancak gelen yeni bilgilere göre Apple sonunda bu duruma el atacak ve iPad'lerine fare desteğini resmi olarak getirecek. En azından iddia bu yönde...

Bilgilere göre Apple, iOS 13 ile beraber iPad'lerine fare desteği sunmaya hazırlanıyor. iOS 13 güncellemesi ile ilgili detaylı bilgileri WWDC, yani haziran ayında gerçekleşecek olan Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda açıklaması beklenen Apple'ın, böylece kullanıcılara biraz daha özgürlük sunacağı düşünülüyor. Fakat Apple'ın burada yine kullanıcıları iPad Pro ile sınırlayacağı da gelen bilgiler arasında.

iPad Pro, halihazırda klavye ile beraber kullanılabiliyor. Buna bir de fare desteğinin sunulmasıyla beraber bu tabletin kullanım alanı dizüstü bilgisayara alternatif olarak genişleyebilir. Elbette bunun karşılığını ancak WWDC'de görebileceğiz.

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