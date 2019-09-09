iPhone 11 Etkinliği, Apple Tarihinde Bir İlke Sahne Olacak!
Salı günü gerçekleşecek iPhone 11 etkinliği, Apple tarihinde daha önce hiç görmediğimiz bir ilke de sahne olacak!
- Levent Öztürk
Şimdiye dek bir Apple etkinliği yayın akışını izlemek için bir Apple cihazı veya Windows 10 üzerinde Microsoft'un Edge tarayıcısını kullanmanız gerekiyordu. Ancak görünene göre ilk defa bu durum değişebilir ve bir Apple etkinliğini, canlı olarak YouTube üzerinde izleyebilirsiniz. Bahsi geçen etkinlik ise tabii ki iPhone'un Salı günü yapılacak tanıtımı.
Cupertinolu firmanın üç yeni iPhone tanıtması bekleniyor: iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max. iPhone 11, iPhone XR'ın varisi olacakken, Pro serisi de XS serisinin varisi olacak. Bunların her biri daha öncekine göre bir daha fazla kamera sensörü barındıracak; iPhone 11'de iki lens ve iPhone 11 Pro'da üç lens olacak. Bunların biri standart, biri zum, biri de geniş açılı lens olacak.
Bunun yanı sıra firmanın Apple Watch Series 5'i de tanıtması sürpriz olmayacak. Beklenen özelliklerin arasında uyku takibi bulunurken, diğer pek çok detay bilinmiyor.
Geri kalan muhtemel sürprizler ise şunlar: Daha önce söylentileri duyulan 16 inç'lik MacBook Pro, yeni iPad'ler, daha iyi bir Apple TV... Kesin cevapları ise Salı günü etkinlik sırasında öğreneceğiz.
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