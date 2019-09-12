iPhone 11 Pro, Samsung Galaxy S10 Karşısında
Yeni iPhone 11 Pro'yu Samsung'un amiral gemisi Galaxy S10 ile karşılaştırdık!
iPhone 11 Pro, dünkü Apple tanıtımıyla gerçeğe dönüştü. Tasarımında çok şey değişmese de, iPhone 11 Pro harika bir görünüme sahip.
iPhone 11 Pro'nun şimdiye kadarki en iyi iOS telefonu olduğundan şüphe yok. Peki Android'in en iyilerinden biri olan Samsung Galaxy S10 karşısında ne kadar iyi? Cevabı ortaya çıkarabilmek için iki telefonu farklı kategorilerde karşılaştırdık. Hangisinin daha iyi kameraya veya ekrana sahip olduğunu merak ediyorsanız, okumaya devam edin.
Tasarım
İki telefonun tasarımı da önceki sürümlerine oldukça benziyor. Galaxy S10'un "Infinity Edge" ekranı kenarlarda bir miktar kıvrılırken iPhone 1 Pro, yuvarlak köşeli bir dikdörtgen şekline sahip. Samsung'un telefonu 6,1 inç ekranıyla 5,8 inçlik iPhone 11 Pro'dan biraz daha geniş.
Galaxy S10, üç arka kamerasını dikdörtgen bir yuva içinde sıralamayı tercih ediyor. Bu görünüm size biraz eski gelebilir ancak iPhone 11 Pro'nun kare şekilli kamera bloğundan daha iyi görünüyor. iPhone 11'in arka kamera bloğu, iPhone hayranlarını muhtemelen bu çıkıntıyı sevenler ve nefret edenler olarak ikiye bölecek.
Ekran
iPhone 11 Pro'nun 5,8 inç boyutundaki OLED ekranı, eskisinden daha keskin ve artık yeni bir adı var: Super Retina XDR. Ancak dedikodular doğru çıktı ve Apple, öndeki geniş görünümlü çentiği kaldırmadı. Buna karşın telefon üreticileri ekran alanını artırmak için büyük çaba gösterdiklerini biliyoruz.
Samsung Galaxy S10'un ön kamerası ise ekranın içinde, sağ üstte küçük bir yuva içinde yer alıyor. Parmak izi sensörü, ekranın içinde bulunuyor. Bu tasarımın çentikten daha çekici olduğunu söyleyebiliriz.
İki ekran da OLED teknolojisini kullanıyor. Çözünürlükleri farklı olsa da, iki telefon da müthiş bir görüntü netliği sunuyor. Galaxy S10 1440x3040 piksel çözünürlüğü ile iPhone 11 Pro'nun 1125x2436 piksel çözünürlüğünden biraz daha çok piksele sahip. Ancak Galaxy S10'un ekranı daha büyük olduğundan bu fark önemini yitiriyor. Belki de asıl önemli olan, Samsung'un varsayılan çözünürlüğü 1080p olarak ayarlaması ve genellikle bundan fazlasına ihtiyaç olmaması.
Kamera
iPhone 11 Pro, 2019'un telefon modasına uyarak üçüncü bir lensle geliyor. Kamera, 12MP ultra geniş lens, 12MP ana lens ve 12MP telefoto lensten oluşuyor. Galaxy S10'da da geniş açılı lens dahil, üç lens bulunuyor.
Lenslerin yanında iki telefon da görüntü işlemeye önem veriyor. Açıkçası iki telefon da çok farklı türde fotoğraflar çekmeye izin veriyor ve kamera yetenekleri oldukça zengin.
Performans
Yeni A13 işlemciyle gelen iPhone 11 Pro, AR ve yapay zeka yetenekleriyle şimdiye kadarki en hızlı iPhone. Samsung Galaxy S10 ise Snapdragon 855 veya Exynos 9820 ile geliyor. Bu işlemcilerin ikisi de oldukça güçlü ve Snapdragon 855 Plus dışında Android dünyasındaki en hızlı işlemciler.
Pil
Apple, iPhone 11 Pro'nun pil kapasitesini açıklamadı ancak pil ömrünün iPhone XS'den dört saat daha uzun olduğunu söylüyor. Bu doğruysa, geliştirme gerçekten büyük demektir. Bunun yanında cihaz, artık 5W yerine 18W şarj adaptörüyle geliyor ve Apple'a göre yüzde 50'ye 30 dakikada ulaşıyor.
3.400mAh pile sahip olan Galaxy S10'un pil kapasitesinin iPhone 10 Pro'dan yüksek olduğu neredeyse kesin. Ancak pil ömrü iPhone'dan çok daha uzun olmayabilir. Yine de Galaxy S10 Pro'yu öne çıkaran bir özellik var: Wireless PowerShare ile diğer cihazları kablosuz şarj edebilme.
Samsung, kutuya 20W şarj adaptörü dahil ederken 45W şarj cihazını ayrı olarak satıyor. 15W'lık kablosuz şarj, Apple'ın 7,5W kablosuz şarjından daha hızlı.
Sonuç
İki telefon arasında seçim yapmak oldukça zor. Kamera, ekran ve işlemcisiyle benzer oranda güçlü olan telefonlarda seçim, büyük oranda iOS 13 ve Android arasındaki tercihinize dayanıyor. Tabi eğer iPhone 11 Pro'nun tıraş makinesi başlığına benzeyen kamera çıkıntısı size pek hoş gelmediyse, tercihiniz buna göre değişebilir.
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