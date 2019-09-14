iPhone 11 Pro, Trypophobia'yı "Tetikledi"
"Bir arada düzensizce duran deliklerden iğrenme" olarak tanımlanan Trypophobia, iPhone 11 Pro'nun çıkmasıyla tetiklendi!
Apple'ın her seneki iPhone duyurularından haberdar olmayan neredeyse yok. Üç kamera tasarımıyla gelen yeni iPhone tanıtıldıktan sonra Reddit'te 2005'te ortaya çıkan "Trypophobia" hastalığı (resmi olarak hastalık değil), yeniden canlandı.
Bir akıl hastalığı sayılmayan Trypophobia, "bir arada duran ufak deliklerden rahatsız olma"yı tanımlıyor. Aynı iPhone 11 Pro'nun kameralarında olduğu gibi. Bir araştırmaya göre trypophobia olanlar, rastgele olarak bir araya gelmiş olan küçük delikleri gördüklerinde iğreniyorlar ve korkuyorlar. Android tutkunları, iPhone'ları yıllardır benzer hislerle karşıladıklarından, bu tepkilere yabancı değiller.
Çeşitli kaynaklara göre bu rahatsızlığın etkilerini azaltmak için terapiye ihtiyaç duyulabiliyor. Trypophobia henüz bir rahatsızlık sayılmasa da, terapiler rahatsız edici hisleri azaltmaya yardımcı olabilir.
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