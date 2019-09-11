iPhone 11 Pro Değerlendirmesi
Apple'ın Pro modeli iPhone 11 Pro'yu denedik. İşte iPhone 11 Pro ön inceleme raporumuz...
- Ercan Uğurlu
Apple'ın Steve Jobs Theater'da Phil Schiller sunumuyla gördüğümüz iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri, 3 kameralı olarak karşımıza çıktı. Apple'a göre her zamanki gibi "en güçlü iPhone" olarak lanse edilen Pro modellerinden iPhone 11 Pro'ya biz de yakından baktık. Şimdi bakalım iPhone 11 Pro bizlere neler sunuyor...
iPhone 11 Pro Çıkış Tarihi ve Fiyatı
Öncelikle iPhone 11 Pro'nun çıkış tarihi 20 Eylül olarak belirlenmiş durumda. 13 Eylül'de ön siparişe açılacak olan iPhone 11 Pro, yine 3 farkı kapasite seçeneğiyle beraber satışa girecek.
- 64 GB iPhone 11 Pro 999 $
- 256 GB iPhone 11 Pro 1149 $
- 512 GB iPhone 11 Pro 1349 $
iPhone 11 Pro: Kamera
Apple'ın yeni 11 Pro modelinde kameralar artık karşımıza 3 adet çıkıyor. Böylece son dönemde yoğun olarak görmeye alıştığımız 3 kameralı akıllı telefonlardan biri olarak yer alan iPhone 11 Pro, 12 MP, 12 MP ve 12 MP şeklinde, kare şeklinde bir platformda yan yana getirilmiş 3 kamera sahibi. iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri, kamera konusunda aynı yeteneklere sahipler.
iPhone 11 Pro'nun 12 MP ölçüsündeki ana kamerası, geniş açılı fotoğraflar çekebiliyor ve f/1.8 diyaframa sahip. 26 mm'lik bu kamera, telefoto kamerayla birlikte dual optik imaj stabilizasyon özelliğine sahip. 2x optik zum, 10x dijital zum yeteneğiyle beraber gelen kamera sistemi, çift tonlu dörtlü LED flaş ile destekleniyor ve 4K'da 60 kare, 1080p'de ise 240 kare kayıt alabiliyor.
12 MP'lik ikinci kamera telefoto olarak işlev görüyor. 52 mm'lik lens, f/2.0 diyaframa sahip. Üçüncü kamera da ultra geniş açılı olarak karşımıza çıkıyor ve bu da f/2.4 diyafram değeriyle geliyor.
iPhone 11 Pro'nun en önemli özelliklerinden biri bu 3'lü kamera dizilimi olurken, etkinlikte anlatıldığı gibi, Deep Fusion özelliğine sahip olacak. Yazılım güncellemesiyle beraber gelecek olan bu özellik neticesinde, iPhone 11 Pro ile 9 fotoğraf birleştirilerek normalde "mümkün olmayan" kalitede bir kare oluşturulacak. En azından Apple'ın söylediği bu şekilde. Açıkçası bu özelliği incelemek için sabırsızlanıyoruz.
Demo alanında çektiğimiz fotoğraflardan bahsedersek, kısıtlı kullanımda elbette performans açısından çok fazla şey söylemek mümkün değil. Ancak iPhone'un kamera kalitesi iPhone 11 Pro'da da bildiğimiz gibi diyebiliriz. Bu arada video konusunda da yine gece modunu oldukça öven Apple, iPhone Pro 11'de karanlık çekim performansını fazlaca iyileştirdiğini lansmanda vurguladı. Bunu da ancak düşük ışık koşullarında deneyimleyebileceğiz.
Ön kameraya da kısaca bakarsak, 12 MP ve f/2.2 diyaframlı ön kameranın yeterince iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Ön kameranın 4K çözünürlüğünde video kaydı yapabilmesi de gelen yeniliklerden biri.
iPhone 11 Pro: Tasarım ve Ekran
Apple, X serisinin tasarım hattını iPhone 11'lerde pek bozmadı. iPhone 11 Pro da, iPhone XS modeline oldukça benziyor. Ancak boyut ve ağırlık konusunda birtakım revizyona gidilmiş. Elbette kamera alanı da farklı.
iPhone 11 Pro'nun uzunluğu 144 mm, genişliği 71 mm, kalınlığı ise 8.1 mm. Evet, iPhone 11 Pro, iPhone XS'e göre daha kalın bir model. Öte yandan 188 gramlık ağırlığıyla da daha ağır.
Ön ve arka tarafında cam malzeme bulunduran telefon, güzel görünüyor görünmesine fakat herkes iPhone 11 serisinin arkasında yer alan kamera çıkıntısından hoşlanmayacak gibi görünüyor. Bunu da söylemeden geçmeyelim.
5.8 inç boyutunda bir ekranın sahibi olan iPhone 11 Pro, güzel görüntü üretiyor. Bunda kuşkusuz OLED panelin parmağı var. Yüzde 82.1 ekran – gövde oranının sahibi olan telefonda, ekranın üzerinde yine çentik alanı duruyor.
1125x2436 piksel çözünürlüğündeki ekran, tıpkı iPhone XS gibi 19.5:9 görüntü oranına ve 458 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Yani iPhone 11 Pro için de diyebiliriz ki, iPhone XS ile benzer görüntüyü bizlere sunuyor. Bu arada iPhone 11 Pro'nun ekran parlaklığı 1200 nite ulaşabiliyor, kontrast oranı da 2.000.000:1'e dayanıyor. Elbette bunlar yine Apple'ın verdiği değerler...
iPhone 11 Pro: Teknik Özellikler
iPhone 11 Pro da diğer iPhone modelleri gibi iOS 13 ile birlikte geliyor ve işlemci hanesinde Apple A13 Bionic'i bulunduruyor. Apple bu işlemcinin tüm detaylarını gizliyor fakat, Phil Schiller'in söylediğine göre işlemci pek çok konuda büyük iş başarıyor.
Makine öğrenimi konusunda yoğun olarak kullanılan bu işlemci, saniyede 1 trilyon işlem yeteneğine sahip. Bu sayı oldukça çekici görünüyor, ancak günün sonunda elinizde kullandığınız cihaz bir cep telefonu ve bununla sosyal medya kullanıyor veya oyun oynuyorsunuz.
Bunu bir kenara bırakıp işlemcinin altyapısına baktığımızda, 2 performans çekirdeğinin yanı sıra 4 adet de verimlilik çekirdeğinin bulunduğunu görüyoruz. Selef modele göre yüzde 20 daha yüksek CPU performansı sunan iPhone 11 Pro'nun performans çekirdekleri, yüzde 30 daha güç tüketiyor. 4 verimlilik çekirdeği de keza yüzde 20 hızlı, yüzde 40 düşük güç tüketimli.
GPU için ayrılan alan ise, 4 çekirdekli ve yüzde 20 daha hızlı yapıda tasarlanmışken, yüzde 40 düşük güç tüketiyor. Yine işlemcinin kalemlerinden biri olan Neural Engine ise, A13 Bionic'te 8 çekirdekli yapıda karşımıza çıkıyor. Bu da yüzde 20 daha hızlı performans gösteriyor, yüzde 15 daha az güç tüketiyor.
İşlemcinin güç tasarruf yetenekleriyle beraber, iPhone 11 Pro, iPhone XS'e göre 4 saat daha yüksek pil performansı sunabiliyormuş. Ancak bu sonucu hangi test senaryolarına dayandırdıkları önemli elbette. iPhone 11 Pro'yu klasik batarya testlerimize tabi tuttuktan sonra bunu görebileceğiz. Bu arada iPhone 11 Pro'da iPhone XS modeline göre daha geniş batarya kullanılıyor. iPhone 11 Pro'nun bataryası 3190 mAh kapasitesinde.
iPhone 11 Pro'da 6 GB RAM yer alıyor. Ayrıca diğer özellikler arasında ise Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5, 18W hızlı şarj, Qi kablosuz şarj ve ters şarj desteği geliyor. 18W hızlı şarj adaptörü, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'te kutu içeriğine dahil bu arada. iPhone 11'de ise ayrı olarak satın alınıyor.
Erken Karar
Apple, iPhone 11 Pro modeli ile akıllı telefonlarına yeni bir soluk getirmiş olabilir fakat günün sonunda ortada çok büyük bir yenilik yer almıyor. iPhone 11 Pro'nun veya iPhone 11 Pro Max'in Apple için önemli bir sıçrama tahtası olduğunu söylemek mümkün değil. Ancak gerek kameraya gerek performansa gelen yenilikler, iPhone serisinin devamı noktasında fanların ve yeni Apple akıllı telefon sahibi olmak isteyenlerin hoşuna gidebilecek türden.
Tabii ki, iPhone 11 Pro, Apple'ın en güçlü iPhone'u. Ancak gerçekten etkileyici olabilmesi için, Apple'ın artık "yenilenmiş" sürümlerin dışına çıkarak yeni telefon modelleri "icat etmesi" gerekiyor. Zira rakipler de boş değil.
Kağıt üzerinde ve kısa ön inceleme neticesinde kendi içinde iyi bir model olduğunu söyleyebileceğimiz iPhone 11 Pro için elbette son sözümüzü telefonu detaylı olarak incelediğimizde söyleyebileceğiz. Elbette son sözde, iPhone 11 Pro'nun yakında belli olacak Türkiye fiyatı da büyük ölçüde etkide bulunacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın