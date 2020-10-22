iPhone 12'nin 5G Desteği "Sınırlı" Çıktı

Apple, iPhone 12 serisi ile beraber sonunda 5G dünyasına merhaba dedi. iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin her birinde 5G desteği mevcut, fakat ortaya çıkan yeni dokümanlara göre 5G desteği biraz sınırlı çalışıyor; çift SIM modunda desteklenmiyor.
Ortaya çıkan dokümanlara göre iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinde çift SIM 5G kullanılamıyorken, kullanıcılar bu telefonlarda iki hattını birden taktıklarında, telefonlar otomatik olarak 4G ağlara bağlanacak. iPhone sahiplerinin 5G'den yararlanabilmesi için eSIM özelliğini kullanmaları ve nanoSIM yuvasını boş bırakmaları gerekli.
Apple'ın iPhone lansmanında 5G'ye çok önem verdiğini göstermesi, ancak çift SIM modunda 5G'yi desteklememesi oldukça ilginç. Yine de gelen bilgilere göre Apple bu sorunu bir yazılım güncellemesi ile çözebilir. Ancak yapar mı, bunu ilerleyen günlerde göreceğiz.
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