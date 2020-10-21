Yeni Güncelleme, Her Zamankinden Daha İyi Bir Windows 10 Vaat Ediyor

Windows 10 için yeni özellik güncellemesi Ekim ayının sonlarına doğru yayınlanacak, ancak işletim sisteminin temel yapısında önemli bir değişiklik olmayacak. Bunun yerine Microsoft, yeni bir cihaz kurduğunuzda veya Windows Update'i çalıştırdıktan sonra mevcut cihazı yapılandırdığınızda görünecek olan yepyeni bir web tabanlı UI dahil olmak üzere yeni özellikler, kullanıcı arayüzü (UI) ince ayarları ve çeşitli iyileştirmeler geliştiriyor gibi görünüyor.
Hala onaylanmış bir çıkış tarihi olmamasına rağmen, Windows 10 için yeni özellik güncellemesi ilkbahardan beri tanıtılıyor. Microsoft, Eylül ayında, yazılım test uzmanlarına zaten gönderilen Windows 10 Build 19042'nin Ekim 2020 Güncellemesinin son sürümü olduğunu belirtti.
Akıcı Tasarım genişletmesi
Bu testlerde küçük ama dikkate değer bir güncelleme tespit edildi: Akıcı Tasarım, Görev Görünümü'nden başlayarak işletim sisteminin hemen her alanına genişletiliyor. Akıcı Tasarım (önceki adıyla "Project Neon"), Microsoft'un kullanıcı dostu deneyimler oluşturmak için kullanılan, Windows için ortak, açık tasarım dil sistemi. Akıcı Tasarım, Windows 10'da ve son Microsoft uygulamalarında zaten mevcuttu, ancak bazı efektleri eksikti ve işletim sisteminin her alanına yayılmamıştı.
Varsayılan uygulamalar ve tarayıcı ayarları
Windows 10 "Varsayılan uygulamalar" yapılandırma sayfasında, kullanıcıların her dosya biçimi için açılan varsayılan uygulamaları kolayca seçmelerine ve ayrıca varsayılan tarayıcı ayarlarını hızla ayarlamalarına olanak tanıyan bir seçenek bulunuyor. Bu, büyük olasılıkla, 2015 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana büyük bir hızla ilerleyen Microsoft'un yeni Edge tarayıcısı için yapılan bir hazırlık.
Edge'in bu güncellenmiş sürümü artık Chromium'da (Google'ın Chrome tarayıcısında kullanılan açık kaynaklı motor) çalışıyor ve bu nedenle kapsamlı bir uzantı desteğine ve çeşitli hız iyileştirmelerine sahip. Hatta bir Microsoft hesabı üzerinden bağlarsanız, Chrome'da olduğu gibi sık kullanılan sitelerinizi, yer imlerinizi ve parolalarınızı birden fazla cihaz arasında eşitleyebiliyorsunuz.
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