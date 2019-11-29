iPhone 12 Pro'ya Özel AMOLED Ekran

Bir sonraki iPhone Pro'nun daha ucuz olacağı fikri, kulağınıza muhtemelen saçma geliyordur. Böyle olup olmayacağını bilmiyoruz, ancak en azından bir iPhone 12 Pro bileşeni daha ucuz olacak.
Güney Kore merkezli teknoloji haber sitesi ETNews'un "sektör kaynaklarına" göre iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max, Samsung'un Y-OCTA OLED ekranlarını kullanacak. Bugün çoğu OLED ekran, ayrı bir dokunmatik katmana ihtiyaç duyarken Y-OCTA OLED ekranlarda buna ihtiyaç duyulmuyor. Bu nedenle Y-OCTA OLED ekranlar hem daha ince, hem de daha ucuzlar. Ancak bu tasarrufun tüketiciye yansıyacağının bir garantisi yok. Değişiklik, iPhone 12 Pro'nun bir miktar daha ince olmasını sağlayabilir. Katman sayısının azalması, ekranın ışık altında parlamasını da azaltabilir.
Bu teknolojinin Pro modellerinde kullanılacağının altını çizelim. Standart iPhone 12 modeli, ayrı dokunmatik katmana sahip OLED ekranları kullanmayı sürdürecek. Y-OCTA OLED daha ucuz olduğundan bu tercih, biraz garip görünebilir. Ancak bunun nedeni, muhtemelen Samsung'un üretebileceği Y-OCTA OLED ekran sayısının kısıtlı olması.
iPhone'ların tanıtımına neredeyse bir yıl olduğundan, bu tür söylentilere bol miktarda şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Yine de söylenenler, kulağa çok saçma gelmiyor.
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