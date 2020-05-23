iPhone 12 Serisinin Merak Edilen Tüm Teknik Özellikleri, İnternete Sızdı

Yeni bir sızıntı, önümüzdeki sonbaharda tanıtılması beklenen iPhone serisinin teknik özelliklerini ortaya çıkardı.
Ünlü sızıntı isimlerinden Jon Prosser, paylaştığı videoda Apple'ın iki iPhone 12, iki iPhone 12 Pro modeli tanıtacağını, bunların her birinin daha büyük bir "Max" sürümünün olacağını söyledi. İddiaya göre standart iPhone'lar BOE tarafından üretilen 5,4 inç ve 6,1 inç OLED ekranlarla gelirken Pro modelleri, 6,1 inç ve 6,7 inç Samsung ekranlarla gelecekler ve 10 bit renk derinliği sunacaklar.
|iPhone 12
|iPhone 12 Max
|iPhone 12 Pro
|iPhone 12 Pro Max
|Ekran
|5.4 inç BOE OLED Super Retina
|6.1 inç BOE OLED Super Retina
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ProMotion ve 10 bit Renk Derinliği ile 6.1 inç Samsung OLED Super Retina XDR
|ProMotion ve 10 bit Renk Derinliği ile 6,7 inç Samsung OLED Super Retina XDR
|Hafıza
|4GB
|4GB
|6GB
|6GB
|Depolama
|128 GB, 256 GB
|128 GB, 256 GB
|128 GB, 256 GB, 512 GB
|128 GB, 256 GB, 512 GB
|Vücut
|Alüminyum
|Alüminyum
|Paslanmaz çelik
|Paslanmaz çelik
|Arka Kameralar
|Çift kamera
|Çift kamera
|Üçlü kamera + LiDAR
|Üçlü kamera + LiDAR
|Fiyatlandırma
|649 $, 749 $
|749 $, 849 $
|999 $, 1.099 $, 1.299 $
|1.099 $, 1.199 $, 1.399 $
Pro modelleri 6GB RAM ile gelirken Pro olmayan modeller, 4GB RAM ile yetinecek. Sızıntıya göre Pro modelleri alüminyum yerine paslanmaz çelik gövdeye sahip olacak ve üçlü kamera sistemi içerisinde LiDAR bulunacak. Pro olmayan modellerde ise ikili arka kamera yer alacak.
Şu anki iPhone serisinin fiyatları 699 dolardan başlarken iPhone 12'nin fiyatının 649 dolardan başlayacağı söyleniyor.
Son olarak 120Hz ProMotion ekranın Pro modellerinde muhtemelen bulunacağı, ancak işlevin etkin olup olmayacağının pil ömrüne göre karar verileceği iddia ediliyor.
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