Teröristin iPhone'unu, Apple'ın Yardımı Olmadan Kırmayı Başardılar

ABD Adalet Bakanlığı, Apple'ı şifreleme çözme isteklerini yerine getirmediği için bir kez daha eleştirdi. Adalet Bakanlığı, bir çift iPhone'u Apple'a gerek kalmadan kırdığını daha önce açıklamıştı.
Başsavcı Bill Barr ve FBI direktörü Christopher Wray, pazartesi günü terörist Mohammed Saeed Alshamrani'nin sahip olduğu iki kilitli iPhone'a girebildiklerini söyledi. Alshamrani, aralık Florida'da ayında üç kişiyi vurmuş ve sekiz kişiyi yaralamıştı. Barr ve Wray'ın verdiği bilgilere göre Alshamrani'nin telefonundan elde edilen veriler, cinayetlerin El Kaide'nin adına yapılan bir terör eylemi olduğunu doğruluyor.
Barr ve Wray, kilitli ve şifreli iOS telefonlarına bir şifre kırma aracıyla girdiklerini doğruladı ve bunu FBI'ın çalışmalarına borçlu olduklarını söyledi. FBI'ın yeni nesil Cellebrite veya Gray Key gibi Apple'ın firmware'indeki açıkları kullanan veya giriş ekranına kaba kuvvet saldırısı düzenleyen bir araç kullandığı düşünülüyor.
Apple, kendisinden talep edilen şifre çözme işleminin özel bir arka kapı gerektireceğini söylemiş ve bunu yapmayı reddetmişti. Buna karşın Apple, FBI'a Alshamrani'nin iPhone'larının iCloud yedeklerine erişim sağladığını ocak ayında açıklamıştı.
Buna rağmen federallerin, talep edildiğinde şifrenin hemen çözülüp kendilerine iletilmesini istediği anlaşılıyor. Bunun muhtemel nedeni, Apple'ın güvenlik önlemlerini aşmak için aylarca uğraşmak ve zaman kaybetmek istememeleri.
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