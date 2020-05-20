Teröristin iPhone'unu, Apple'ın Yardımı Olmadan Kırmayı Başardılar

ABD Adalet Bakanlığı, bir teröristin telefonunu Apple'ın yardımı olmadan kırdığını açıkladı. Ama yine de Apple'ın desteğini beklediklerini söylemekten geri kalmadı.