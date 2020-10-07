iPhone 12'nin Tanıtım Tarihi, Apple Tarafından Resmi Olarak Duyuruldu

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıllara göre biraz geciken yeni iPhone'ların tanıtım tarihi, sonunda resmi olarak ilan edildi. İşte iPhone 12 tanıtım tarihi...

iPhone 12 tanıtım tarihi kesinleşti

Apple'ın her sene yeni iPhone'larını tanıttığı etkinlik, Koronavirüs salgınının da etkisiyle, bu sene beklenen tarihte gerçekleşmedi. Ama nihayet Apple, uzun zamandır merakla beklenen tarihi açıkladı. iPhone 12, 13 Ekim akşamı, Türkiye saati ile 20.00'da gerçekleştirilecek online etkinlikle resmi olarak tanıtılacak.

Merhaba, Hız...

Söylentiler, bu sene Apple'ın 4 farklı iPhone 12 modelini tanıtacağı yönünde yoğunlaşıyor. Bu modellerinse, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olmaları bekleniyor.

Tanıtım görselinde, "Hi, Speed" yani "merhaba, hız" ibaresi dikkat çekiyor. Bu ibarenin, 5G destekli ilk iPhone modeli ile karşılaşacağımızı gösteriyor olabilir. Ama diğer yandan, yeni iPhone'ları ne kadar hızlı olacağına dair bir gönderme olma ihtimali de söz konusu.

En azından, aylardır merak edilen cevapları almak için çok fazla beklememiz gerekemeyecek. Sadece 1 hafta sonra, yeni iPhone 12'lerle (ve belki de çok daha fazlasıyla) tanışacağız.

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