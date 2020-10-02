iPhone 12 modellerinin fiyatları ne kadar? İşte ortaya atılan iddialar

iPhone 12, iPhone 12 mini, pro ve pro max fiyatlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. 13 Ekim'de açıklanması beklenen fiyatlarla ilgili bir sızıntı gerçekleşmiş olabilir. İşte ortaya atılan iddialar...

iPhone 12 modellerinin fiyatları ne kadar? İşte ortaya atılan iddialar

iPhone 12 serisi fiyatları merakla beklenmeye devam ediyor. Apple'ın akıllı telefonları iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone pro ve pro max telefonların fiyatları ile ilgili bir sızıntı gerçekleşmiş olabilir. 

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Apple 2020 model iPhone'ların tanıtımını ertelemişti. İddialara göre yeni iPhone 12 modelleri 13 Ekim'de düzenlenecek olan lansman etkinliğinde tanıtılacak ve fiyatları açıklanacak.

Ancak iddialar bu kadar değil. Fiyatlarla ilgili AppleTimes ve Apple RUMORs adlı Twitter hesaplarından iki ayrı fiyat listesi paylaşıldı. İki ayrı iddiada da modeller ve fiyatlar farklı.

iAppleTimes'ın İddiasına Göre iPhone 12 Serisinin Fiyatları

5,4 inç iPhone 12 mini Fiyatı

  • 64 GB - 699 dolar
  • 128 GB - 749 dolar
  • 256 GB - 849 dolar

6,1 inç iPhone 12 Fiyatı

  • 64 GB - 799 dolar
  • 128 GB - 849 dolar
  • 256 GB - 949 dolar

6,1 inç iPhone 12 Pro Fiyatı

  • 128 GB - 999 dolar
  • 256 GB - 1.099 dolar
  • 512 GB - 1.299 dolar

6,7 inç iPhone 12 Pro Max Fiyatı

  • 128 GB - 1.099 dolar
  • 256 GB - 1.199 dolar
  • 512 GB - 1.399 dolar

iphone 12

Apple RUMORs' İddiasına Göre iPhone 12 Serisinin Fiyatları

5,4 inç iPhone 12 mini Fiyatı

  • 64 GB - 649 dolar
  • 128 GB - 699 dolar
  • 256 GB - 799 dolar

6,1 inç iPhone 12 Fiyatı

  • 64 GB - 749 dolar
  • 128 GB - 799 dolar
  • 256 GB - 899 dolar

6,1 inç iPhone 12 Pro Fiyatı

  • 128 GB - 999 dolar
  • 256 GB - 1.099 dolar
  • 512 GB - 1.299 dolar

6,7 inç iPhone 12 Pro Max Fiyatı

  • 128 GB - 1.099 dolar
  • 256 GB - 1.199 dolar
  • 512 GB - 1.399 dolar
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