iPhone 12 modellerinin fiyatları ne kadar? İşte ortaya atılan iddialar

iPhone 12, iPhone 12 mini, pro ve pro max fiyatlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. 13 Ekim'de açıklanması beklenen fiyatlarla ilgili bir sızıntı gerçekleşmiş olabilir. İşte ortaya atılan iddialar...