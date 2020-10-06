iPhone 12 Henüz Tanıtılmadı Ama iPhone 13 Söylentileri Gelmeye Başladı Bile

Henüz iPhone 12 tanıtılmadı ama bu durum, iPhone 13 söylentilerini engelleyemiyor. Yeni Phone 13 dedikoduları, iPhone 12'de olduğu gibi 2021'de de dört modelin geleceğini ve tümünün 120Hz ekran sunacağını söylüyor...

Dedikodulara Göre 2021'de de Dört iPhone 13 Olacak
"iPhone 12"Resim: iSpazio

iPhone 12'nin resmi duyurusu için kesin tarihi bilmesek de, artık günleri saydığımızı biliyoruz. 2021'de piyasaya sürüleceğine inanılan iPhone 13 serisi ise ilk sinyallerini şimdiden vermeye başladı.

DSCC'nin kurucusu ve analist Ross Young'a göre iPhone 13 serisi, iPhone 12'nin modellerinin devamı olarak gelecek. Yani 5,4 inç iPhone 13 Mini, 6,1 inç iPhone 13, 6,1 inç iPhone 13 Pro ve 6,7 inç iPhone 13 Pro Max'ın tamamı 2021'de tanıtılacak. Bu bilgi doğruysa gelecek sene iPhone 12S veya iPhone 12R isimleri kullanılmayacak. İddiaya göre tüm iPhone 13 modelleri dokunmatik ile bütünleşik OLED ekranla gelecek. Bunun anlamı, dokunmatik sensörünün ekranın üzerinde değil, OLED panelin içerisinde bulunması. Bu seneki iPhone 12 serisinde sadece Mini ve Pro Max'ın bu teknolojiyi kullanacağı iddia ediliyor.

Bunun yanında iPhone 13 serisi, 120Hz ProMotion ekranlarla gelebilir. Bu sene ise yalnızca iPhone 12 Pro Max'ın 120Hz ekranla gelmesi bekleniyor. iPhone 13 Pro modellerinin (ve belki diğer modellerin) yüz tanıma teknolojisini kaldırarak Time of Flight (ToF) selfie kameralarını kullanacağı söyleniyor.

İddiaya göre sadece iPhone 13 Pro modelleri mmWave 5G teknolojisini kullanacak. Bu teknolojinin bu sene de sadece iPhone 12 Pro'larda olması bekleniyor.

Diğer dedikodulara bakıldığında portsuz, kablosuz şarjlı bir iPhone ve katlanan iPhone da var. Ancak beklentilerimizi belirlemeden önce iPhone 13 için henüz çok erken olduğunu ve Apple'ın bile henüz birçok şeye karar vermemiş olabileceğini söyleyelim.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Huawei MateBook X'i İnceledik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
EBA öğrenci giriş nasıl yapılır? İşte EBA öğrenci giriş ve şifre alma işlemleri
8 Ekim 2020 A101 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Honor cep telefonu sürprizi
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 3. sezon merakla bekleniyor
1 Ekim 2020 A101 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı TV, cep telefonu yer alıyor
Günün En çok Okunanları
Microsoft Flight Simulator İçin Yeni Bir Dönem Daha Başlıyor
Şarj Edilemeyen Alkalin Pillere Veda Vakti Geliyor
iPhone 12 Henüz Tanıtılmadı Ama iPhone 13 Söylentileri Gelmeye Başladı Bile
Tony Hawk's Pro Skater 1+2: Tüm Detaylarıyla İnceledik
Türkiye'de, Javascript Saldırılarında Büyük Artış

 

 