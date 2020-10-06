iPhone 12 Henüz Tanıtılmadı Ama iPhone 13 Söylentileri Gelmeye Başladı Bile

Henüz iPhone 12 tanıtılmadı ama bu durum, iPhone 13 söylentilerini engelleyemiyor. Yeni Phone 13 dedikoduları, iPhone 12'de olduğu gibi 2021'de de dört modelin geleceğini ve tümünün 120Hz ekran sunacağını söylüyor...

06 Ekim 2020 11:00