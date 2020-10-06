iPhone 12 Henüz Tanıtılmadı Ama iPhone 13 Söylentileri Gelmeye Başladı Bile

iPhone 12'nin resmi duyurusu için kesin tarihi bilmesek de, artık günleri saydığımızı biliyoruz. 2021'de piyasaya sürüleceğine inanılan iPhone 13 serisi ise ilk sinyallerini şimdiden vermeye başladı.
DSCC'nin kurucusu ve analist Ross Young'a göre iPhone 13 serisi, iPhone 12'nin modellerinin devamı olarak gelecek. Yani 5,4 inç iPhone 13 Mini, 6,1 inç iPhone 13, 6,1 inç iPhone 13 Pro ve 6,7 inç iPhone 13 Pro Max'ın tamamı 2021'de tanıtılacak. Bu bilgi doğruysa gelecek sene iPhone 12S veya iPhone 12R isimleri kullanılmayacak. İddiaya göre tüm iPhone 13 modelleri dokunmatik ile bütünleşik OLED ekranla gelecek. Bunun anlamı, dokunmatik sensörünün ekranın üzerinde değil, OLED panelin içerisinde bulunması. Bu seneki iPhone 12 serisinde sadece Mini ve Pro Max'ın bu teknolojiyi kullanacağı iddia ediliyor.
Bunun yanında iPhone 13 serisi, 120Hz ProMotion ekranlarla gelebilir. Bu sene ise yalnızca iPhone 12 Pro Max'ın 120Hz ekranla gelmesi bekleniyor. iPhone 13 Pro modellerinin (ve belki diğer modellerin) yüz tanıma teknolojisini kaldırarak Time of Flight (ToF) selfie kameralarını kullanacağı söyleniyor.
İddiaya göre sadece iPhone 13 Pro modelleri mmWave 5G teknolojisini kullanacak. Bu teknolojinin bu sene de sadece iPhone 12 Pro'larda olması bekleniyor.
Diğer dedikodulara bakıldığında portsuz, kablosuz şarjlı bir iPhone ve katlanan iPhone da var. Ancak beklentilerimizi belirlemeden önce iPhone 13 için henüz çok erken olduğunu ve Apple'ın bile henüz birçok şeye karar vermemiş olabileceğini söyleyelim.
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