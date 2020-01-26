iPhone 12 Yeni Bir Renk ile Gelecek

Apple, zaman içinde iPhone yelpazesini bir hayli genişletti ve bunda yalnızca model konusuyla sınırlı kalmadı, aynı zamanda tüketicilere farklı renk seçenekleri de sundu. Özellikle iPhone 11 modeliyle çok çeşitli renk seçeneği sunan Apple, bunlar arasında mor, sarı, yeşil, siyah, beyaz ve kırmızı renklere yer verdi. Şimdi ise bunlara yeni bir renk daha katılacak gibi görünüyor.
Ortaya çıkan sızıntılara göre iPhone 12'de lacivert renk seçeneği de yer alacak. Bu yeni tonun, yeşil rengin yerini alacağı da söyleniyor. Görünüşe göre kullanıcılar yeşil renkli iPhone'a pek ilgi göstermemişler. Bu nedenle Apple, onun yerine farklı bir renk olarak laciverti düşünüyor olabilir.
iPhone 12 Özellikleri Neler?
Peki, iPhone 12 serisinde ne gibi özellikler bulunacak? Bu kez LG Display tarafından üretilecek ekranlara sahip olması beklenen yeni iPhone'lar, yine farklı modellerle karşımıza çıkacak. iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max ile 3 farklı model olarak tanıtılması beklenen iPhone 12 serisi, 5G desteği de içerecek.
A14 Bionic işlemciden güç sağlayacak olan iPhone 12 modelleri, ekranlarıyla da farklı boylarda olacak. iPhone 12'nin 5.4 inç, iPhone 12 Pro'nun 6.1 inç ve iPhone 12 Pro Max'in 6.7 inç ekran boyutlarında olması bekleniyor.
Elbette iPhone 12 serisinin tanıtılması için önümüzde oldukça bir zaman var. Zaman yaklaştıkça telefonlar hakkında daha fazla detay gelecektir.
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