iPhone 13 İçin Sıra Dışı İddia: iPhone 13'ler Uydu Üzerinden Haberleşecek!

Son dönemde iPhone'lara yöenlik çok söylenti duyduk. iPhone 13 sızıntıları bir yana iPhone 14'te kullanılabilecek yeni patent örnekleri havada uçuşurken, şimdi bir başka söylenti de yine iPhone 13'te kullanılabilecek "yerleşik uygu iletişimi" oldu.
İddiaya göre iPhone 13 serisi, arama ve internete erişmek için uydu iletişimi kullanabilecek. Eğer bu gerçekleşirse iPhone 13 ile yalnızca 4G ve 5G mobil ağlar üzerinden değil, aynı zamanda uydu iletişimi üzerinden de iletişim sağlanabilecek.
Bunu sağlayan chip ise Qualcomm X60'tan başkası değil. Buna göre iPhone 13'lerde Qualcomm X60 modem ile beraber uydu iletimi yer alabilir. Fakat elbette bu da şu an için sadece bir söylentiden ibaret. Ne olup biteceğini, eylül ayında Apple'ın yapacağı tanımda göreceğiz.
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