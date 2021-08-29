WiFi 6 Teknolojisi, Kullanıcılarına Daha Fazla Hız İmkanı Sunuyor

WiFi 6, Nesnelerin İnterneti'nin yükselişini destekleyecek ve daha fazla mobilite, ölçeklenebilirlik, güvenlik ve çeviklik sağlayacak.

WiFi 6'dan, Kullanıcılarına Daha Fazla Hız!

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