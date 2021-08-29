WiFi 6 Teknolojisi, Kullanıcılarına Daha Fazla Hız İmkanı Sunuyor

WiFi 6'nın piyasaya çıkışı, kapsamlı bir ağa bağlı, teknik olarak daha akıllı bir dünyayı gerçekleştirmeye yönelik önemli bir adımdı. Ancak, maksimum dijital performansa ulaşmanın yolu daha çok bireyseldir. Tüm potansiyelin mümkün olan en iyi şekilde kullanılması için her şirket ve proje özel olarak incelenmeli ve analiz edilmelidir.
Bununla birlikte WiFi 6, Nesnelerin İnterneti'nin yükselişini destekleyecek ve daha fazla mobilite, ölçeklenebilirlik, güvenlik ve çeviklik sağlayacak. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için, kullanılacak yeni teknolojik altyapının, şirketlerin özel ihtiyaçlarına göre optimize edilmiş bir ağ içerisinde tasarlanması, uygun bir şekilde entegre edilmesi ve devreye alınması gerekmektedir.
Kapasite sorununa çözüm olarak tasarlandı
WiFi teknolojisinde yeni nesil bir standart olan 802.11ax veya WiFi 6, ağlardaki merkezi kapasite sorununa bir çözüm olarak tasarlandı. WiFi 6 ile gelecekte, bağlı her cihaza ve hizmete tam olarak ihtiyaç duyduğu bant genişliği sağlanacak. Böylece nispeten daha az bant genişliği gerektiren akıllı bir ampul, artık yakındaki bir dizüstü bilgisayarın bant genişliği gereksinimine engel teşkil etmeyecek.
Artırılmış gerçeklik, 4K, makine öğrenimi veya yapay zeka gibi geleceğin teknolojileri daha fazla bant genişliği, daha yüksek seviyede paralel veri iletimi ve geleneksel kablosuz ağlar için bir zorluk olan ancak WiFi 6 tarafından sağlanabilen daha düşük gecikme süresi gerektirir. WiFi 6 ile çok kullanıcılı sistemlere verilen desteğin arttırılması, tıkanıklığı ve dolayısıyla yoğun kullanılan ortamlarda darboğaz etkisi yaratma riskini azaltacak ve kurumların kapsama alanı boşlukları olmadan kablosuz ağlar kurmasını sağlayacaktır.
Özetle WiFi 6, günümüzdeki modern iş süreçlerini optimize eden ve hızlandıran diğer tüm dijital trendleri destekliyor. WiFi 6'dan maksimum faydayı elde etmenin yolu ise uygulamaya almanın ötesinde, bu teknolojiyi tüm ağa entegre etmektir.
Ev ve iş yerleri için daha fazla verimlilik
WiFi 6'nın temel avantajı kablosuz ağların verimliliğini ve kapasitesini optimize etmek olduğundan, bu teknolojinin kullanımında ticari işletmelerin konutlardan önce geleceğini söyleyebiliriz. Bu noktada ulaşım merkezleri, kamusal alanlar, üniversite ve okul gibi yapıların bağlantı dağıtım senaryoları için WiFi 6 fazlasıyla ilgi görecek. Akabinde yüksek katlı binalarda, akıllı üretimde ve sağlık hizmetlerinde kullanım örnekleri hızla yaygınlaşacak.
WiFi 6, hizmet sektöründe konaklama alanında faaliyet gösteren işletmelerin de ilgisini çekecek. Bu sektörde faaliyet gösteren şirketler için WiFi 6, özellikle uzun vadede daha sürdürülebilir iş yapma, işletme maliyetlerini düşürme ve potansiyel tasarruflardan yararlanma imkanı sunuyor. Ziyaretçiler ve dahili dijital süreçler, daha fazla işlem yapmak veya talepte bulunmak için sürekli olarak veri ürettiğinden, ağ teknolojisindeki hız ve verimlilik, bu sektördeki kritik başarı faktörleri arasındadır. Bu verileri filtreleyebilmek ve mümkün olan en hızlı ve doğru şekilde yanıt verebilmek ise işletmenin sorumluluğudur. İşi gereği hareket halinde ya da uzaktan çalışanların cihazlarının güvenli ve sorunsuz bir şekilde kurumsal ağa bağlanabilmesi son derece önemlidir. Bu konuda da WiFi 6 ile önemli ölçüde iyileştirme elde etmek mümkündür.
Kişiselleştirmenin merkezde olduğu veya kişisel profillerin ve veri tabanlarının sürekli olarak oluşturulduğu ve güncellendiği iş alanlarında şirketler, sistemlerinde yalnızca büyük veri hacmini değil, aynı zamanda ölçeklendirmesinin işleyişini de düzgün bir şekilde gerçekleştirmelidir. Dijital altyapıları sadece daha hızlı değil, aynı zamanda veri akışı arttıkça güçlü de kalmalıdır. Aynı zamanda kalite, arıza güvenliği, çevrimiçi güvenlik ve güvenilir ağ iletişimi sağlanmalıdır.
WiFi 6 ile daha fazla güvenlik
Güvenlik, üzerinde durulması gereken bir diğer önemli konu. Büyük veriden kaynaklanan riskleri azaltmak, özellikle kamu idareleri ile okul ve üniversite gibi kurumlar kolay değildir. Buradaki süreçler en az konaklama endüstrisindeki kadar kapsamlıdır. Bu nedenle dijital ortamda da yüksek kalite, hız, organizasyon ve verimlilik önemlidir. Bunu sağlamak için ise güvenlik seviyesinin en üst düzeye çıkarılması gerekir. WiFi 6, işletmelere kritik verilerin daha iyi korunmasını sağlarken iş potansiyelinden optimum şekilde yararlanma fırsatı sunar.
WiFi 6, belirli endüstriler için veri iletmekten ve süreçleri hızlandırmaktan daha fazlası için tasarlanmıştır. Veri depolama ve yönetimini destekler, bakım için harcanan eforu azaltır, bilgi paylaşımını ve araştırmayı teşvik eder ve ağ bağlantılı bir dünyada neredeyse sınırsız etkileşimi mümkün kılar.
Zyxel Networks Türkiye Kanal Satış Müdürü Ömer Faruk Erünsal, WiFi 6'ın getirdiği avantajlar ile ilgili şunları aktardı: "Pandemi nedeniyle eğitim ve çalışma hayatında hibrit bir sisteme geçiş yaşanırken, Wi-Fi destekli cihazlar da daha fazla önem kazandı. Piyasada bulunan ve birden fazla cihazı aynı anda destekleyemeyen ürünler, ağın yavaşlamasına ve çalışanların verimliliğinin azalmasına neden oluyor. Bu noktada, Wi-Fi 6 teknolojisi özellikle hız konusunda ciddi anlamda fark yaratıyor. WiFi 6'nın en büyük artısı okullar, konferans merkezleri, tren istasyonları ve tiyatrolar gibi aynı anda ağa bağlanan çok sayıda kullanıcının bulunduğu yüksek yoğunluklu ortamlar için daha iyi bağlantı deneyimi sağlaması. Zyxel olarak biz de uzun süredir yeni kablosuz bağlantı teknolojileri destekli çalışan cihazlarımızı müşterilerimize sunuyoruz. Bunların başında, akıllı anten teknolojisine sahip WiFi 6 access point'imiz WAX650S geliyor. Bu teknoloji, access point'e bağlanan herkesin, her an mümkün olan en iyi sinyal gücünü ve hızını almasını sağlıyor."
Zyxel'in akıllı anten teknolojisi ile parazitsiz WiFi 6 deneyimi
Zyxel'in WiFi 6 access point modeli WAX650S, gelişmiş akıllı anten teknolojisi ve çoklu Gigabit bağlantı desteği sayesinde, kalabalık ortamlar ve bant genişliği yoğun uygulamalar için gereken her şeye sahip. Ağ omurgasında 5 Gbps'ye kadar hızlarda bağlantıları destekleyebilen WAX650S bu sayede, yoğun bant genişliği gerektiren video konferans, bulut araç ve hizmetleri gibi günümüz uygulamaları için mükemmel bir çözüm sunar.
Zyxel'in WiFi için geliştirdiği akıllı anten teknolojisi, bağlantıyı çok daha iyi hale getirir ve access point'e bağlanan herkesin, her an mümkün olan en iyi sinyal gücünü ve hızını almasını sağlar. Bu yaklaşımın bir başka avantajı, WiFi kullanıcıları için sorunlara neden olan ortak kanal paraziti riskini ortadan kaldırmasıdır. Akıllı anten teknolojisi ile her bağlantı kendi benzersiz sinyalini kullanır.
Zyxel'den küçük işletmeler ve ev ofisler için WiFi 6 destekli çözümler
Zyxel'in WiFi 6 destekli access point'i NWA110AX ise 11ax yükseltmesinde ekonomik çözüm arayan işletmeler için idealdir. Dahili 2. nesil WiFi 6 (Qualcomm 802.11ax 2.0) yonga seti, access point'in 802.11ax ürünlerinin önceki sürümlerinde bulunamayan uplink OFDMA ve MU-MIMO dahil olmak üzere, tüm WiFi 6 teknolojilerinden faydalanmasını sağlar. NWA110AX, Zyxel'in geliştirilebilir, bulut tabanlı yönetim sistemi NebulaFlex desteği ile NCC (Nebula kontrol Merkezi) üzerinden yönetilebilir veya tek başına çalıştırılabilir.
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