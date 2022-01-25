iPhone 13 Kullanıcıları, Ekranın Pembeye Dönmeye Başladığından Şikayetçi!

Pek çok iPhone 13 kullanıcısı, telefon ekranlarında yaşanan can sıkıcı bir sorunu rapor etmeye başladı. Ekranda yaşanan pembeye dönme sorunu için Apple'ın bir düzeltme yayınlaması bekleniyor.

iPhone 13'te can sıkan "pembe ekran" sorunu

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