iPhone 13 Kullanıcıları, Ekranın Pembeye Dönmeye Başladığından Şikayetçi!

iPhone 13 serisi telefonlardan birine sahip olan bazı kullanıcılar, ekranla ilgili giderek artan sayıda şikayet bildirmeye başladı. Ekranın bazen pembeye dönmesi, kullanıcıların canını sıkıyor.
9to5Mac'in haberine göre bu sorun, ilk olarak Ekim ayında, bir iPhone 13 Pro kullanıcısının bir Apple forum başlığına iki günlük telefonunun kullanılamaz olduğunu bildirmesi ile ortaya çıktı. Kullanıcı, ekran yeniden yüklemeden önce birkaç saniye pembeye döndüğünü söylüyordu.
Apple bu cihazı değiştirdi, ancak o zamandan beri çok sayıda benzer şikayet yayınlandı. Ne yazık ki bu sorunla karşılaşan her kullanıcı, ücretsiz değişim şansı elde edecek kadar şanslı olmadı.
Bildirilen sorunlar, farklı özelliklere sahip. Bazı durumlarda tüm ekran pembeye dönerken bazılarında durum çubuğu simgeleri beyaz kalıyor. Bazı durumlarda sorun tekrar tekrar veya sürekli oluyor, bazılarında ise iki kere oluyor ve bir süre için düzeliyor.
Ekranda yaşanan bu sorun iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max ve iPhone 13 mini ile sınırlı gibi görünüyor. Daha eski iPhone modelleri için benzer bir sorun rapor edilmiş değil.
Apple müşteri hizmetlerine göre, bu bir donanım sorunundan ziyade bir yazılım sorunu. Şimdilik, verilerinizi yedeklemeniz ve iOS'un en son sürümüne yükseltmeniz tavsiye ediyor. Ancak bu yapıldığında bile sorunun giderilmediği durumlar söz konusu. Bu yüzden Apple'ın, yakın bir zamanda bir düzeltme yayınlaması bekleniyor.
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