Yeni iPad mini tanıtıldı: iPad mini Fiyatı ve Özellikleri Haberimizde...

Apple'ın iPhone 13 lansman etkinliğinde uzun zamandır beklenen bir iPad modeli daha ortaya çıktı: Yeni iPad mini (2021). Tablet, liquid retina 8,3 inç ekrana sahip, parlaklık değeri 500 nit'e kadar çıkıyor. Kilit düğmesinde Touch ID bulunuyor.
Yeni iPad mini gücünü A13 Bionic yonga setinden alıyor ve bir önceki modele göre yüzde 40 daha yüksek CPU performansı ve yüzde 80 daha fazla GPU performansına sahip olduğu açıklandı. Dış dünyaya USB-C üzerinden bağlanıyor ve 5G desteğine de sahip. Yeni iPad mini küçük bir iPad Air gibi görünüyor.
Arka kamera 12MP f/1.8 olarak güncellenmiş ve 4K kayıt yapabiliyor. Ön kamerasında ise 12MP ultra geniş açı (122 derece görüş açısı) lens kullanılmış.
Apple, Apple Pencil 2'nin bu tabletle beraber çalışabildiğini de açıkladı.
Bir bakışta yeni iPad mini
Ne zaman çıkacak? 14 Eylülde tanıtıldı, önümüzdeki hafta piyasaya sürülecek
Fiyatı ne kadar? 499 dolardan başlıyor.
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