Yeni iPad mini tanıtıldı: iPad mini Fiyatı ve Özellikleri Haberimizde...

Apple, iPad ailesinin mini üyesi olan iPad mini'yi, uzun bir zamandan sonra güncelledi. Yeni iPad mini hakkında bilmeniz gereken her şey içeride...

Yeni iPad mini tanıtıldı!

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