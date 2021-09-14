Apple, Yeni "Küçük iPhone'unu, Yani " iPhone 13 mini'yi Tanıttı!

Apple, iPhone 12 mini'yi "küçük iPhone" olarak tanıttığında muhtemelen çok fazla ilgi görmesini bekliyordu. Ancak net rakamları bilmesek de, iPhone 12 mini Apple'a beklediği satış başarısını getiremedi. Yine de şirket, yemi mini modelini, yani iPhone 13 mini'yi tanıtmaktan geri kalmadı.
iPhone 13 mini, 5.4 inç'lik ekranıyla diğer iPhone 13'lerden doğal olarak daha küçük. 60 Hz tazeleme hızı sunan ekranın çözünürlüğü 2.340 x 1.080 piksel.
Diğer iPhone 13'lerle aynı yonda setini paylaşan iPhone 13 mini'nin kalbinde A15 Bionic bulunuyor. iPhone 13'te yer alan 12 megapiksellik, çapraz olarak yerleştirilmiş iki lensten oluşan kamera sisteminin aynısı, iPhone 13 mini'de de kendine yer bulmuş. Üstelik OIS sistemi iPhone 13 mini'de de kendine yer bulmuş. Ön kameranın çözünürlüğü de yine 12 megapiksel.
Telefonun pili, yaklaşık 2.500 mAh'lık bir kapasiteye sahip ve 25W hızı şarjı destekliyor. Depolama seçenekleri ise 128 GB'tan başlıyor ve 512 GB'a kadar uzanıyor. Telefonda stereo hoparlörler bulunuyor ve IP68 koruma sertifikasına da sahip.
Diğer iPhone 13 modelleri ile birlikte 24 Eylül'de dağıtımına başlanacak olan iPhone 13 mini'nin fiyatı 699 dolardan başlıyor.
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