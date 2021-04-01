iPhone 13, Yeni Renk Seçeneği ve Kamera Değişikliğiyle Gelecek İddiası

iPhone 13 hakkında pek çok sızıntı gördük, ancak şu ana kadar gördüklerimiz pek şaşırtıcı güncellemeler değildi. Yeni sızıntı ise Apple'ın halihazırdaki renklerden sıkıldığını gösterirken, öte yandan kamera bloğunda da değişiklik planladığına işaret ediyor.
Yeni iPhone 13 bilgilerine göre Apple, mat siyah rengi üzerine yoğunlaşmış durumda. Mevcut renk yelpazesine mat siyahı da ekleme düşüncesinde olan ABD'li şirket, bu renge ise yalnızca iPhone 13 Pro modellerinde yer vermesi bekleniyor.
Konuşulan tek renk ise bu değil. Apple'ın, iPhone 13'ü bronz ve turuncu bir kaplama ile üretebileceği de konuşulanlar arasında. Öte yandan parmak izlerini azaltmak için, iPhone'un çevresindeki paslanmaz çelik çerçevede de yeni bir kaplama üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Ancak bunlar şimdilik kesinlik kazanmış değil.
iPhone 13 serisinde yine "mini" model göreceğiz. iPhone 13 mini ile "mini" kategorisini sürdürecek olan Apple'ın bu telefon serisinde de kamera bloğunu değiştirmesi şaşırtıcı olmayacak.
Sızıntılar arasında bir bilgi de Apple AirTag'e dair. Böylece Apple AirTag'in detayları da ortaya yavaş yavaş çıkarken, bu cihazın boyutunun 32 x 32 x 6 mm olacağı ve 39 dolara mal olduğu da gelen bilgiler arasında.
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