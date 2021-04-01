iPhone 13, Yeni Renk Seçeneği ve Kamera Değişikliğiyle Gelecek İddiası

iPhone 13 bir kez daha sızdı! Bu defaki sızıntı, Apple'ın bir sonraki akıllı telefon serisi iPhone 13'te, yeni renk seçenekleri sunacağını ve kamera değişikliğini deneyebileceğini gösteriyor.