iPhone 13'ün Kendisi Gelmeden Aksesuarları Geldi

Mcdodo, iPhone 13 serisi için özel olarak üretilen MagSafe Wireless Charger, 3 in 1 Wireless Şarj Standı, Hızlı Şarj Adaptörleri ve Araç Kitleriyle; teknoloji deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyor.