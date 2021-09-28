iPhone 13'ün Kendisi Gelmeden Aksesuarları Geldi

Mcdodo, Türkiye'ye kendisi gelmeden heyecanı gelen iPhone13 serisi için özel tasarlanan aksesuarlarıyla, başka bir heyecan daha yarattı. MagSafe Wireless Charger, 3 in 1 Wireless Şarj Standı, yüksek hızlı GaN Şarj Adaptörleri ve Akıllı Araç Kitleriyle; iPhone 13 serisi kullanıcılarına şarj konusunda bambaşka bir deneyim yaşatacak. iPhone 13 Türkiye'ye gelmeden önce satışa sunulan aksesuarlar; teknoloji marketlerinde ve mcdodo.com.tr'de satışa sunuldu.
iPhone 12'den sonra iPhone 13'ün de en çok tercih edilecek aksesuarı olan; 15w kablosuz şarj imkanı sunan, zarif ve ince tasarımıyla telefonunuzla bütünleşip güçlü mıknatısıyla asla ayrılmayan MagSafe; ultra ince tasarımıyla ısınmaya karşı özel korumaya da sahip. Mcdodo MagSafe ayrıca POD koruması, akıllı yabancı cisim tespiti, otomatik kapanma koruması ile akıllı ve daha güvenli bir şarj fırsatı sunuyor.
Dünyanın en hızlı telefonuna yakışır adaptör!
Dünyanın en hızlı telefonu için dünyanın en hızlı şarj adaptörünü üreten Mcdodo, 100W hızlı şarj destekli GaN teknolojili adaptörler ile sadece iPhone 13 için değil, tablet ve dizüstü bilgisayarlar için de bugüne kadarki en yüksek şarj hızını sunuyor.
iPhone 12 ve 13 serisi için özel olarak üretilen ve MagSafe ile de uyumlu Wireless Şarj ünitesi ise şarj deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyor. 15W Mcdodo 2 in 1 ve 3 in 1 şarj ünitesi; zarif tasarımıyla telefon, kulaklık ve saat için aynı anda kablosuz ve özgür şarj fırsatı sunuyor.
Aracınız da iPhone13 kadar akıllı olsun!
Mcdodo'nun iPhone13'ün sunduğu sınırsız teknoloji ve mobiliteyi bir adım ileri taşıdığı araç kitleri ise aracınızı bir anda 'akıllı' hale getiriyor. Mcdodo Bluetooth Receiver Aux Wireless Araç Kiti ve Dijital göstergeli çift USB girişli araç şarjları, arabanıza binlerce lira ödeyerek alacağınız ek paketlerin konforunu sağlıyor
'iPhone 13 de pazarı büyütecek'
iPhone 12 ile birlikte Apple'ın kutulardan şarj adaptörü ve kulaklığı çıkarmasından sonra aksesuar pazarında yüzde 50'lik büyüme öngördüğünü ve rakamların bunu doğruladığını söyleyen Mcdodo Türkiye Genel Müdürü Mehmet Uçurum, "Tüketiciler, bu durumun kendilerine alternatifler yarattığını ve maliyet avantajı sağlayacağını daha da iyi kavradılar" dedi. Çoğu üründe kullanıcıların yüksek kalite aksesuarları, Apple'a göre dörtte bir fiyata edinebildiklerinin altını çizen Uçurum, iPhone 13 etkisinin de aksesuar pazarında artarak devam edeceğini söyledi.
Hedef uygun fiyatla kaliteli ürün
Mcdodo olarak cep telefonu ve bilgisayar aksesuar pazarında ilk aşamada yüzde 10 pazar payına ulaşmayı hedeflediklerini belirten Uçurum, "En büyük hedefimiz; Türkiye'deki mobil aksesuar tüketicisine, bu kadar seçenek arasında gerçekten kaliteli ürünleri, ulaşılabilir fiyatlarla sunmak" dedi.
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