iPhone 14, iPhone 13'ü İkiye Katlayacak!

iPhone 13, Pro veya Pro Max modelleri ile 1 TB dahili depolama alanına sahip ilk Apple akıllı telefonları oldu. Ancak görünüşe göre Apple depolama kapasitesi konusunda hız kesmeye niyetli değil. Son dedikodulara göre, iPhone 14'ün depolama kapasitesi 2 TB'a kadar çıkabilir.
MacRumors'un bu konudaki haberi bol miktarda söylenti ve dedikodu içeriyor, bu yüzden yüzde yüz güvenilir olarak nitelendirmek mümkün değil. Telefonun çıkışına daha 11 ay var, bu süre zarfında birçok şey değişebilir, yeni dedikodular da duyabiliriz.
Bu arada, söylentilerin içinde bir de depolama türünün değişeceğine ve QLC (quad-level cell) olarak adlandırılan yeni bir veri depolama teknolojisine geçileceğine dair iddialar bulunuyor. Bu teknoloji, kapasiteyi artırırken maliyeti düşürüyor.
Şu andaki iPhone modellerine bakarak, yüksek kapasitenin (gelirse) sadece iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde olacağı ve bu telefonların fiyatının da oldukça yüksek olacağını söyleyebiliriz. iPhone 14'ün ise 1TB'a ulaşması sürpriz olmayacaktır.
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