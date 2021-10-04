Şimdi de Samsung Galaxy S22'nin Alüminyum Kalıbı Sızdırıldı

Geçtiğimiz günlerde Galaxy S22 modelinin, Galaxy S21 ile neredeyse aynı görüneceğine dair iddialardan bahsetmiştik. Şimdi ise CoverPigtou kaynaklı en son sızıntı ile birlikte, bu iddianın gerçeğe biraz daha yaklaştığını söyleyebiliriz.
Yayınlanan bir video, üç Galaxy S22'nin alüminyumdan yapılmış bir kalıbını gözler önüne seriyor; en azından iddia bu yönde. Karşılaştırma yapmak için bu kalıbın yanında bir Galaxy S21 olmasını tercih ederdik ama bu kadarı bile, bize farklı bir tasarım beklemememiz gerektiğini açıkça gösteriyor.
Bu videoya dayanarak söylenebilecek çok da fazla bir şey yok. Sadece, eğer kalıp nihai ürünü temsil ediyorsa, daha önce sızdırılan görüntülerin gerçek olabileceği ihtimali güçleniyor. Samsung, en azından Galaxy S22 için eski tasarıma sadık kalacak.
Bunun bir sorun olduğunu söyleyemeyiz çünkü Galaxy S21 serisinin benzersiz kamera tasarımı, Samsung'un şimdiye kadar ortaya çıkardığı en iyi tasarımlardan biriydi. Ancak daha önceki sızıntılar, Samsung'un Galaxy S22 Ultra ile yeni bir tasarım denemeyi planladığını da söylüyordu. Tabii ki bu sızıntıların ne kadar doğru olduğunu tahmin etmek neredeyse imkansız ve bu yüzden şimdilik bir yorum yapmak mümkün değil.
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