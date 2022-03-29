iPhone 14 Pro Max'a Ait Olduğu İddia Edilen Şemalar, İnternete Sızdırıldı!

Daha önce birkaç kez iPhone 14 Pro Max'ın daha da büyük bir kamera bloğu ile geleceğini ve çentik yerine delikli ekran kullanacağını söyleyen sızıntılarla karşılaşmıştık. Ve şimdi benzer bir sızıntı daha geldi. Bu kez sızıntı, ünlü sızıntı kaynağı Max Weinbach'ten geliyor.
Weinbach'in yayınladığı tasarım çizimlerine göre, Cupertino şirketinin bir sonraki Pro Max telefonundaki kamera çıkıntısı, 3.60 mm'den 4.17 mm'ye yükselerek mevcut iPhone 13 Pro Max'ten bile daha fazla öne çıkacak.
MacRumors tarafından belirtildiği üzere, kamera modülünün diğer boyutları da, yüksekliği 36.24 mm'den 38.21 mm'ye çıkarak ve genişliği 35.01 mm'den 36.73 mm'ye genişleyerek gelecek cihazda yaklaşık yüzde beş büyütülecek.
Burada 1-2 milimetrelik bir farktan bahsediliyor ve bu fark, muhtemelen hiç kimsenin telefon kararını etkilemeyecektir. Ancak, daha derin bir kamera modülü, cihazlarının sallanmadan düz bir şekilde uzanmasını isteyen kullanıcıların daha büyük bir telefon kılıfına ihtiyaç duyacağı anlamına geliyor.
14 Pro and 14 Pro Max pic.twitter.com/39TMqVTFVc— Max Weinbach (@MaxWinebach) March 22, 2022
iPhone 14 Pro Max'in kamera modülü boyutunda iddia edilen artış göz önüne alındığında, Apple'ın yaklaşmakta olan üst seviye telefonun kayda değer bir kamera yükseltmesi alacağı tahmin edilebilir. Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo, bu yeniliğin kesinlikle gerçekleşeceğine inandığını söylüyor
Kuo, Weinbach'ın sızdırdığı şemalar hakkında tweet'e yanıt vererek modül boyutundaki artışın Apple'ın iPhone 14'ün Pro ve Pro Max modellerinde "geniş kamerayı 48MP'ye yükseltmesinden" kaynaklandığını belirtti. Bu yükselme, iPhone 13 Pro ve Pro Max'in mevcut 12MP kamerasına göre oldukça önemli bir yükselme.
Tabii ki, bunların hiçbiri henüz kesin değil ve Eylül ayında beklenen tanıtıma kadar bu sızıntının gerçek olup olmadığını kesin olarak bilemeyeceğiz...
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