Apple, Çok Yakında Hiç Beklemediği Bir Siri Şoku İle Karşılaşabilir

Bir "imkansız" daha gerçeğe dönüşmek üzere... Yakında iPhone'unuz size Siri yerine başka bir dijital asistan kullanmak isteyip istemediğinizi sorarsa sakın şaşırmayın...