Apple, Çok Yakında Hiç Beklemediği Bir Siri Şoku İle Karşılaşabilir

iPhone'unuzun, kurulum sırasında size sesli asistan olarak Siri, Alexa veya Google Asistan arasından istediğiniz birini seçebileceğinizi söylediğini düşünün... Bir Apple cihazı için hayal gibi görünüyor değil mi? Ama bunun gerçeğe dönüşme ihtimali var.
Avrupa Birliği'nin Amazon, Microsoft, Facebook ve Apple gibi dev şirketleri hedefleyen bir dizi kural olan Dijital Pazarlama Yasası (DMA), geçtiğimiz günlerde bildirdiğimiz gibi, çoklu platformlarda mesajlaşma için kapı açması bekleniyor. Ama hepsi bu kadarla sınırlı olmayacak gibi görünüyor. yasa uygulamaya koyulursa, etkileri çok daha geniş olabilir. Örneğin favori dijital asistanlarınızı seçmenizi sağlayabilir.
AB'deki politika belirleyiciler, "adil ve açık pazarların sağlanması" amacıyla yaklaşık iki yıldır DMA üzerinde çalışıyor; büyük kullanıcı tabanlarına (aylık 45 milyon aktif kullanıcı) ve önemli gelirlere (75 milyar Euro) sahip şirketleri ve dijital hizmetleri hedefliyor. Bu yılın Ekim ayında yürürlüğe girerse, büyük şirketler ve üçüncü taraf sağlayıcılar arasında birlikte çalışabilirliğini, şirketlerin hizmetlerinde oluşturulan verilere müşteri erişimi sağlanmasını, reklam verenlere bu büyük şirket platformlarında reklam performansını ölçmek için kendi araçlarını kullanma yeteneği vermeyi (Google AdSense gibi), mesajlaşma servislerini üçüncü taraf mesajlaşma servisleriyle birlikte çalışmak üzere açılmasını, platformların promosyonlara ve üçüncü taraf işlem hizmetlerinin kullanımına açılmasını zorunlu tutacak. Eğer tüm bunlar kafanızı karıştırdıysa kısaca özetleyelim: Büyük şirketler, kendi cihazlarında ya da yazılımlarında da olsa, diğer hizmetlere kapıyı açmak zorunda kalabilir.
Tarayıcı seçimi ve arama motoru seçimi, Microsoft'un Windows'unda olduğu gibi Apple'ın iOS, macOS ve iPadOS'unda ve Microsoft Edge ve Google Chrome gibi tarayıcılarda zaten sunuluyor. Ancak sanal asistan tercihi sorulmuyor ve genellikle donanımın içerisinde yer alıyor.
Her iPhone, sistem düzeyinde yerleşik Siri ile birlikte geliyor. Google cihazlarında varsayılan olarak Google Asistan bulunuyor. Alexa'dan başka bir asistana geçme seçeneğiyle satılan bir Echo cihazı da bulunmuyor. Ama bu durumun yakında değişmesi, kimseyi şaşırtmamalı gibi görünüyor.
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