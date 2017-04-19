iPhone 7, Çikolata Tavşanla Düşmeye Dayandı mı?
iPhone 7'yi bir "çikolata tavşana" sokarak yapılan ilginç düşürme testi, bakın nasıl sonuçlandı!
YouTube kanalı GizmoSlip, popüler cihazlarla yaptığı dayanıklılık testleriyle tanınıyor. Bu sefer takım, Paskalya Günü için iPhone 7'yi büyük bir çikolatadan tavşanın içine yerleştirip, 30 metreden yere atmayı denedi.
Hafta sonu paylaşılan videoda GizmoSlip'in iPhone 7'yi daha tavşanın içine yerleştirmeden önce yere düşürdüğünü görüyoruz. Bu sırada telefon birkaç çizik alsa da çalışmaya devam ediyor. Takım iPhone 7'yi tavşanın içine yerleştirdikten sonra tavşanı da bir drone'un altındaki plastik kutunun içine koyuyor.
Yükselen drone, telefonu gururla yere bırakıyor. Videoda düşüş anını hızlı ve yavaş olarak izlemeniz mümkün. Sonuçların ise şaşırtıcı olduğu söylenebilir. Düşüşün şiddetiyle telefonun ekranı çatlıyor, peki ya çalışıyor mu? Cevabı videoda görebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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