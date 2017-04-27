iPhone 8, Galaxy S8'in Kilit Özelliğinden Mahrum mu?
Galaxy S8'de bulunan ve diğer amiral gemilerine gelecek bu önemli özellik, Apple'ın 10. yıla özel iPhone 8'inde olmayabilir!
iPhone 8 piyasaya sürüldüğünde, kritik bir noktada Galaxy S8'in gerisinde kalabilir.
Galaxy S8, sahip olduğu Snapdragon 835 veya Exynos 8895 yonga seti sayesinde en gelişmiş 4G hızını, Gigabit LTE'yi sunabiliyor. Bu seneki en üst seviye telefonların yetenekleri arasında bulunacak olan Gigabit LTE, görünüşe bakılırsa Apple'ın iPhone 8'inde olmayacak. Bunun nedeni Apple'ın kendi işlemcisini tasarlaması ve Qualcomm ile Intel'in modemlerini kullanması - Intel'in en son ticari modemi Gigabit LTE hızına ulaşmıyor ve Apple, tüm iPhone'larda aynı hızı sunmak için Qualcomm modemli iPhone'ları yavaşlatmak zorunda kalabilir.
Benzer bir duruma iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ta rastlanmıştı. Apple, ilk kez bu iPhone'larda birden fazla modem sağlayıcısından faydalanmış, Qualcomm, Apple'ı kendi modemlerini kullanan cihazların performansını kısıtlamakla (Intel modemli daha yavaş cihazlarla eşit seviyeye getirmek için) suçlamıştı.
Galaxy S8, bu teknolojiyi kullanan ilk üst seviye telefondu. Qualcomm, 2017'de 10'a kadar telefonun Gigabit LTE'yi kullanmasını bekliyor. Bununla birlikte Gigtabit LTE'nin henüz tam anlamıyla işler halde olmadığını ve sadece birkaç bölgede kullanıldığını, ancak 2018 ve sonrasında kendini göstermeye başlayabileceğini belirtmek gerekiyor. Yani yeni telefonunuzu birkaç sene kullanmayı düşünüyorsanız, Gigabit LTE desteğini göz önünde bulundurmak isteyebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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