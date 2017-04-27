iPhone 8, Galaxy S8'in Kilit Özelliğinden Mahrum mu?

Galaxy S8'de bulunan ve diğer amiral gemilerine gelecek bu önemli özellik, Apple'ın 10. yıla özel iPhone 8'inde olmayabilir!

iPhone 8, Galaxy S8'in Kilit Özelliğinden Mahrum

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