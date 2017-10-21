iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'a Kötü Haber
iPhone 8 ve 8 Plus satışa çıktı çıkmasına ancak görünüşe bakılırsa işler, kısa zamanda tersine dönebilir!
Apple, iPhone 8 ve 8 Plus modellerini piyasaya sürdü sürmesine ancak kullanıcıların Apple'dan özellikle beklediği bir model var ki, o da iPhone X. Peki, bu sene 3 kulvarda birden ilerlemek zorunda kalacak olan Apple, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek mi, yoksa başka bir yolu mu seçecek?
Apple, iPhone 8 ve 8 Plus modellerini 22 Eylül tarihinde satışa çıkarmıştı hatırlarsanız. Ülkemizde de yüksek fiyatlarıyla dikkat çeken telefonlardan iPhone 8 (64GB) şu an 4139 TL fiyatla bulunabilirken, iPhone 8 Plus (64GB) ise 4729 TL fiyatla satışta. Economic Daily News'in haberine göre Apple, kasım ve aralık ayında iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinin üretiminin yüzde 50'sini kesecek.
Apple da kullanıcıların iPhone X'i beklediklerini ve telefonun satışa çıkacağı 3 Kasım tarihinden sonra çok fazla rağbet göreceğini biliyor. Bunun için iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinin üretiminin yüzde 50'sini kesebilecek olan Apple, buradan doğan iş gücünü iPhone X'in üretimine aktaracak.
Öte yandan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın satışları da beklendiği gibi gitmiyor. Hatta öyle ki, iPhone 8'lerin gelmesine karşın iPhone 7'ler halen satmaya devam ediyor. Bu durum iPhone X ile birlikte değişecek mi hep birlikte göreceğiz. iPhone X'in 27 Ekim tarihinde ön siparişe sunulacağı bilgisini de verelim.
Bu arada iPhone 8 incelemesi de birkaç gün içinde inceleme sayfamızda olacak. Şu an teslerimizin son aşamasına ulaşmış durumdayız.
Ercan Uğurlu
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