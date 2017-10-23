iPhone 9, Hesaplı Bir iPhone X Gibi Olacak

iPhone 9 hesaplı bir iPhone X gibi olabilir, ancak yine de çok hesaplı bir telefon beklemeyin!

iPhone 9, Hesaplı Bir iPhone X Gibi Olacak

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