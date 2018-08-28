iPhone 9 ve iPhone 11 ile İlgili Sıcak Gelişmeler!
Apple, iPhone 9 ve iPhone 11'da performans, kamera güncellemeleri ve bunları ortaya koymak istiyor!
Apple'ın yeni iPhone'larını tanıtmasına çok az bir süre kaldı. Eylül ayının ortasında düzenleneceği düşünülen Apple etkinliği, yeni iPhone'ları gözler önüne serecek. Apple'ın bu yıl yine 3 modelle karşımıza çıkmasını bekliyoruz. Bunlardan 2'si muhtemelen iPhone 9 ve iPhone 9 Plus olacakken, bir de iPhone X'in devamı olacak olan iPhone 11 (iPhone XI) karşımızda olacak.
iPhone X'in halefi hakkında tartışmalar halen bitmiş değil. İsim konusunda Apple'ın nasıl ilerleyeceği hala bilinmezliğini korurken, öte yandan lansmanda iPhone Xs ve iPhone Xs Plus gibi modellerin de tanıtılacağına yönelik söylentiler mevcut. Bunların hepsini elbette tanıtımda öğreneceğiz.
Ancak Apple, özellikle yeni modellerinde hız ve kamera konusuna eğilecek. Zira bu yıl Apple için "S" yılı. Bilindiği gibi Apple, iPhone'larında uzunca bir süre bir yıl yeni tasarımlı modelini tanıtırken, bir diğer yıl onun performans bakımından iyileştirilmiş hali olan "S" modelini tanıtıyordu. O nedenle her 3 telefonda da selef modellerin performansını katlayacak yeni yetenekler bulunacağı gelen haberler arasındayken, ayrıca Amerikalı şirket telefonların kamera yeteneklerini geliştirecek.
Bloomberg'den gelen habere göre Apple yeni telefonlarında ekranları büyütmeyi sürdürecek ve telefonlarına daha fazla renk seçeneği sunacak. Ayrıca her 3 telefonunda da iPhone X tasarımını benimseyeceği konuşulan Apple, güvenlik noktasında da Touch ID'den ziyade yola Face ID ile devam edecek.
Ercan Uğurlu
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