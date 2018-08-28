iPhone 9 ve iPhone 11 ile İlgili Sıcak Gelişmeler!

Apple, iPhone 9 ve iPhone 11'da performans, kamera güncellemeleri ve bunları ortaya koymak istiyor!

iPhone 9 ve iPhone 11 ile ilgili sıcak gelişmeler!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

.

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Pixel 3 XL'nin İnceleme Videosu Çıktı!
Game of Thrones'un Çıkış Tarihi Değişmiş Olabilir
Samsung The Frame Serisine Yeni Koleksiyon
iPhone 9 ve iPhone 11 ile İlgili Sıcak Gelişmeler!
Google'ın Go Uygulamasına Sesli Okuma İşlevi

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir