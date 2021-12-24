iPhone'unuzu Dolduran Sistem Verileri (Diğer Kategorisi) Nasıl Silinir?

iPhone'unuzda boş alan sıkıntısı mı çekiyorsunuz? Öyleyse gelin, depolama alanında çok fazla yer kaplayan Sistem Verileri (ya da eski adıyla Diğer) Kategorisindeki gereksiz dosyalardan kurtulalım.